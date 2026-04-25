منى خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:



– منى عيد (من مواليد عام 1997، لبنانية)



التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة بتاريخ 17-4-2026 منزل ذويها الكائن في القادرية – الخيارة في ، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها تعاني من مشاكل عقلية، وهي المرّة الخامسة التي تغادر فيها منزلها بهذه الطريقة.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر جب جنّين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 661391- 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

