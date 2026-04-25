ضبط أسلحة وذخائر خلال مداهمات للجيش في البقاع الشمالي

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق ، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة حورتعلا – وأوقفت ٥ مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة بحنين – المواطن (خ.ر.) لحيازته سلاحًا حربيًّا.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.