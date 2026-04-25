تفاصيل لقاء جنبلاط - الشرع.. "التقدمي" يعلنها

زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ، حيث التقى الرئيس السوري أحمد بحضور أسعد الشيباني والقائم بأعمال السفارة في إياد الهزاع، وقد رافقه في الزيارة عضوا اللقاء النائبان وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، والقيادي في "التقدمي"، خضر الغضبان، وفق بيان صدر عن "الإشتراكي"، مساء السبت.



وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على الثوابت التالية:



أولاً: تحسين وتطوير العلاقات السورية من قبل السلطات الرسمية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً اقتصادية وسياسية رحبة، ويعزز استقرارهما وسيادتهما، خاصة بعد سقوط عهد الوصايا الذي سقطت معه نظريات تحالف الأقليات، وبتنا نحتاج إلى مقاربة موضوعية تأخذ بعين الاعتبار كون سوريا بلداً تربطنا به أواصر التاريخ والجغرافيا والانتماء، ويوفّر للبنان الكثير من الفرص والإمكانات.



ثانياً: دعم استقرار وسيادتها، وهي جهود تحتاج إلى دعم كل أشقاء وأصدقاء لبنان، وفي مقدمتهم الدولة السورية.



ثالثاً: التأكيد على وحدة سوريا بكل أطيافها ومناطقها، وبذل كل المبادرات اللازمة لأجل طمأنة هواجس كل مكونات الشعب السوري، وهذا يستوجب معالجة جراح الماضي الأليمة، وإطلاق سراح من تبقى من موقوفين، وهو ما كان ويبقى مطلباً رفعه وعمل لأجله، عبر ضرورة محاسبة كل المرتكبين، بما يفتح أفقاً للمصالحة على قاعدة المحاسبة والعدالة، وهو ما أكدته خارطة الطريق الثلاثية التي أُعلنت في العاصمة الأردنية عمان، هذا بالإضافة إلى فتح باب التنمية وتأمين الخدمات وحماية المزارات الدينية.