|
لبنان
تفاصيل لقاء جنبلاط - الشرع.. "التقدمي" يعلنها
Lebanon 24
25-04-2026
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي
وليد جنبلاط
سوريا
، حيث التقى الرئيس السوري أحمد
الشرع
بحضور
وزير الخارجية
أسعد الشيباني والقائم بأعمال السفارة
السورية
في
لبنان
إياد الهزاع، وقد رافقه في الزيارة عضوا اللقاء
الديمقراطي
النائبان وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، والقيادي في "التقدمي"، خضر الغضبان، وفق بيان صدر عن "الإشتراكي"، مساء السبت.
وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على الثوابت التالية:
أولاً: تحسين وتطوير العلاقات
اللبنانية
السورية من قبل السلطات الرسمية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً اقتصادية وسياسية رحبة، ويعزز استقرارهما وسيادتهما، خاصة بعد سقوط عهد الوصايا الذي سقطت معه نظريات تحالف الأقليات، وبتنا نحتاج إلى مقاربة موضوعية تأخذ بعين الاعتبار كون سوريا بلداً تربطنا به أواصر التاريخ والجغرافيا والانتماء، ويوفّر للبنان الكثير من الفرص والإمكانات.
ثانياً: دعم استقرار
الدولة اللبنانية
وسيادتها، وهي جهود تحتاج إلى دعم كل أشقاء وأصدقاء لبنان، وفي مقدمتهم الدولة السورية.
ثالثاً: التأكيد على وحدة سوريا بكل أطيافها ومناطقها، وبذل كل المبادرات اللازمة لأجل طمأنة هواجس كل مكونات الشعب السوري، وهذا يستوجب معالجة جراح الماضي الأليمة، وإطلاق سراح من تبقى من موقوفين، وهو ما كان ويبقى مطلباً رفعه
الحزب التقدمي الاشتراكي
وعمل لأجله، عبر ضرورة محاسبة كل المرتكبين، بما يفتح أفقاً للمصالحة على قاعدة المحاسبة والعدالة، وهو ما أكدته خارطة الطريق الثلاثية التي أُعلنت في العاصمة الأردنية عمان، هذا بالإضافة إلى فتح باب التنمية وتأمين الخدمات وحماية المزارات الدينية.
