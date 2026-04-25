سويف زار دير سيدة البلمند وبحث في تعزيز التعاون بين الأبرشية والكلية

زار رئيس أساقفة أبرشية المطران ، البلمند البطريركي، حيث كان في استقباله رئيس الدير الأرشمندريت يعقوب.







في ، شارك جماعة الدير وطلاب اللاهوت في صلاة الغروب، قبل أن يقوم بجولة في القديس جاورجيوس، اطّلع خلالها من الأب الرئيس على تاريخها ومراحل بنائها. بعدها، عُقد لقاء في صالون الدير جمع المطران سويف بالأرشمندريت يعقوب والكهنة الحاضرين، حيث جرى التباحث في أبعاد روحية ووطنية، مؤكدين روح الشراكة والمحبة بين الكنائس.







وفي ختام اللقاء، قدّم الأرشمندريت يعقوب للمطران سويف أيقونة مميزة ومجموعة تذكارات من الدير.







ثم انتقل المطران سويف إلى كلية اللاهوت في البلمند، حيث كان في استقباله الأرشمندريت جاك خليل، إلى جانب عدد من طلاب اللاهوت. وقد اطّلع المطران سويف على أقسام الكلية وتاريخها، كما جرى عرض لرسالتها الأكاديمية وبرامجها التعليمية والبحثية، والشهادات التي تمنحها. وتخلّل اللقاء نقاش حول التعاون بين الأبرشية والكلية، بما يساهم في تعزيز العمل الكنسي والعلمي والاستفادة من هذا الصرح العريق.







وفي الختام، قدّم الأرشمندريت خليل للمطران سويف مجموعة من إصدارات الكلية كعربون تقدير.

Advertisement