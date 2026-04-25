تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سويف زار دير سيدة البلمند وبحث في تعزيز التعاون بين الأبرشية والكلية

Lebanon 24
25-04-2026 | 14:01
A-
A+

سويف زار دير سيدة البلمند وبحث في تعزيز التعاون بين الأبرشية والكلية
سويف زار دير سيدة البلمند وبحث في تعزيز التعاون بين الأبرشية والكلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، دير سيدة البلمند البطريركي، حيث كان في استقباله رئيس الدير الأرشمندريت جورج يعقوب.



في المحطة الأولى، شارك سويف جماعة الدير وطلاب اللاهوت في صلاة الغروب، قبل أن يقوم بجولة في كنيسة القديس جاورجيوس، اطّلع خلالها من الأب الرئيس على تاريخها ومراحل بنائها. بعدها، عُقد لقاء في صالون الدير جمع المطران سويف بالأرشمندريت يعقوب والكهنة الحاضرين، حيث جرى التباحث في أبعاد روحية ووطنية، مؤكدين روح الشراكة والمحبة بين الكنائس.



وفي ختام اللقاء، قدّم الأرشمندريت يعقوب للمطران سويف أيقونة مميزة ومجموعة تذكارات من الدير.



ثم انتقل المطران سويف إلى كلية اللاهوت في البلمند، حيث كان في استقباله عميد الكلية الأرشمندريت جاك خليل، إلى جانب عدد من طلاب اللاهوت. وقد اطّلع المطران سويف على أقسام الكلية وتاريخها، كما جرى عرض لرسالتها الأكاديمية وبرامجها التعليمية والبحثية، والشهادات التي تمنحها. وتخلّل اللقاء نقاش حول آفاق التعاون بين الأبرشية والكلية، بما يساهم في تعزيز العمل الكنسي والعلمي والاستفادة من هذا الصرح العريق.



وفي الختام، قدّم الأرشمندريت خليل للمطران سويف مجموعة من إصدارات الكلية كعربون تقدير.
المحطة الأولى

عميد الكلية

يوسف سويف

المارونية

أكاديمية

الماروني

دير سيدة

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24