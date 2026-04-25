سلام استقبل وفداً من مخاتير بيروت: تصرفات أحد الأجهزة مستنكرة ولا يمكن تبريرها

استقبل وفداً من مخاتير إثر حادثة ساقية الجنزير، وأكد لهم أن التصرفات التي صدرت عن أحد الأجهزة "مستنكرة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".

وذكر سلام أمام الوفد أنه أجرى كافة الاتصالات المطلوبة من أجل "اتخاذ التدابير المسلكية والقانونية بحق كل من يتبيّن أنه وراء هذه الأفعال التي هي نقيض ما ندعو إليه من قيام دولة قانون ومؤسسات".

كذلك، شكر الرئيس سلام المخاتير على استجابتهم السريعة لضبط النفس وفتح الطرقات في العاصمة، وأكد لهم أنه سيستمر في متابعته الشخصية "حتى ينال المرتكبون جزاءهم".