عون "يرفض" أمراً خطيراً

نقلت مصادر سياسية زارت مؤخراً، ارتياح رئيس الجمهورية للمسار الذي سلكه بشأن التفاوض المباشر مع ، مؤكدة أن عون أعرب عن إصراره في المضي قدماً حتى النهاية بالملف المطروح، وبالتالي لا عودة إلى الوراء.

المصادر نقلت عن عون أيضاً ارتياحة للوعي الجماعي اللبناني الذي عبرت عنه كل ، التي دعمت موقفه الحاسم برفض الانجرار الى الفتنة، ما فوت الفرصة على محاولة للدفع نحو اقتتال تحت أي ذريعة، مؤكداً أن الإخلال بالسلم خط أحمر ممنوع على أي كان تجاوزه.



ولم يكشف عون، وفق المصادر، أيّ معطيات عن زيارة مُرتقبة له إلى في القريب العاجل، مشيراً الى أنه على تنسيقٍ تام مع الرئيسين ونواف سلام في كل الملفات والأفكار، ومؤكداً في الوقت نفسه أن البت بالمسائل المصيرية لن يتم من دون حصول "مشاورات رئاسية وتوافق على هذا النحو".