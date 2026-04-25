"هدنة لبنان قد تنهار".. إقرأوا ما تمّ إعلانه في إسرائيل

قالت هيئة البث ، مساء السبت، إنّ تطالب الأميركية بالضغط على للتحرك ضدَّ " " بمناطق خارج المنطقة الأمنية الإسرائيلية.



وذكرت الهيئة أن "اتفاق وقف إطلاق النار في قد ينهار في غياب ضغط سياسي أميركي على ".





ومساء، ذكرت قناة الـ"13" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن أمر الجيش بمهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في لبنان بقوة.





بدورها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ الأوامر التي أصدرها ، جاءت في أعقاب انتهاكات "حزب الله" المتكررة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.





في غضون ذلك، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب تفعيل الإنذار في مستوطنة المالكية أنه "تم رصد هدف جوي مشبوه، وانقطع الاتصال به"، مشيراً إلى أن ما حصل "يعدُّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله".