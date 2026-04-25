النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات

شنّ العدو ، مساء السبت، سلسلة غارات استهدفت بلدات جنوبية عدة.

وذكرت المعلومات أن العدو قصف بلدتي البازورية وحداثا - ، فيما أفيد أيضاً عن تنفيذ للجيش الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في ناهيك عن قصف استهدف أيضاً مناطق زبقين، السلطانية وخربة سلم، والمنطقة الواقعة بين المعليه والشعيتية.

وسبق أن ذكرت قناة الـ"13" ، اليوم السبت، أن أمر الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف لـ" " في بقوة.





بدورها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ الأوامر التي أصدرها نتنياهو، جاءت في أعقاب انتهاكات "حزب الله" المتكررة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.





ومساء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ تطالب الأميركيّة بالضغط على للتحرك ضدَّ "حزب الله" بمناطق خارج المنطقة الأمنية الإسرائيلية.





وذكرت الهيئة أن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قد ينهار في غياب ضغط سياسي أميركي على ".





وفي أعقاب ما تم إعلانه، سُجلت، مساء اليوم السبت، حركة نزوح كثيفة من جنوب لبنان باتجاه مدينة ومناطق أخرى. ورُصدت أرتال السيارات المتجهة من الجنوب إلى صيدا، ما أدى إلى ازدحام مروريّ داخل المدينة.