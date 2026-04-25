تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في ذكرى الإبادة الأرمنية.. ميناسيان يترأس قداساً إلهياً في كنيسة الصليب المقدّس - الزلقا

Lebanon 24
25-04-2026 | 15:41
A-
A+
في ذكرى الإبادة الأرمنية.. ميناسيان يترأس قداساً إلهياً في كنيسة الصليب المقدّس - الزلقا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ذكرى الإبادة الأرمنية، ترأس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، قدّاسًا إلهيًا في كنيسة الصليب المقدّس – الزلقا، عاونه لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.
 
 
وشارك في القداس البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، فيما مُثّل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، بسيادة المطران مار إقليموس دانيال كورية.
 

كذلك، حضر لفيف من أصحاب السيادة المطارنة، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، إضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وإعلامية، وحشد كبير من المؤمنين.
 
 
وبعد الإنجيل المقدّس ألقى البطريرك ميناسيان عظة جاء فيها: "ماذا أقول اليوم وأنا وُلدتُ من بقايا الإبادة الأرمنية؟ وُلدتُ من أيتام الإبادة. حُرِمتُ من حنان الجدّ والجدة، ومن العموم والخالات. وُلدتُ في الغربة والمهجر، في الفقر والحرمان. وُلدتُ في هذا ما جناه عليّ الدهر والزمان، هذا ما أورثني التاريخ وحضارة ذاك الزمان. هذا ما كان يريده العدوّ المشؤوم من أمّتنا الأرمنية".
 

وأضاف: "حدث ذلك كلّه في زمن الفصح المقدّس، حدث يوم قيامة المخلّص يسوع المسيح. هذا ما لم يحسبه المجرم المشؤوم، هذا ما قد نسيه، بأن صاحب الحياة هو الله، وقوّة الإله القائم من بين الأموات لا يخذلها أيّ إنسان. لقد نسي أن يأخذ في حسابه بأن لا أحد قادر أن يبني أو ينهي شعبًا آمن به وتمسّك بقدرته اللامتناهية. فهؤلاء اليتامى قاموا من بين الركام، وبنوا عيالهم، وركّزوا على قيمهم الدينية وتراثهم العميق وانتمائهم الرصين، ليعيدوا الأمّة الأرمنية في جميع أقطار العالم أقوى وأعمق ممّا كانوا عليه فيما سبق، في حقل العلوم والاختراعات، في الفن والهندسة وغيرها من الوسائل المحترفة في خدمة المجتمع والإنسان".
 

وأكمل: "ماذا أقول لكم اليوم عندما أرى الإبادات حولنا في هذا العصر، عصر النهضة الفكرية والذكاء الاصطناعي؟ نرى الإكليروس من مطارنة وكهنة وشعوب أبرياء يُخطفون ويُقتلون باسم الديمقراطية الاصطناعية. وفي هذا الإطار، لا أستطيع أن أتناسى الشهيد القديس إغناطيوس مالويان الذي فدى حياته في سبيل شعبه".
 

وتابع: "عندما نرى الاضطهادات التي تتكاثر وتنتشر في جميع أنحاء العالم، والمجرم هو ذاته، المجرم هو الذي يريد القضاء على القيم الإنسانية ومبادئها وعلى الحضارة البشرية. ماذا تريدون أن تسمعوا مني اليوم عندما نرى بأمّ عيننا ما يجري حولنا من قتل وفتك في الأرواح، أرواح إخوتنا وأخواتنا في الإنسانية، يُطمرون أحياءً تحت الركام، يُقتلون وهم أبرياء؟ هذه الصور المهيبة التي تردّنا بالذكرى إلى تلك الأيام التي مرّ بها أهلنا وأحبّاؤنا، فماذا تنتظرون منّا غير العمل بجدّية وكدّ لحلّ السلام فيما بيننا، ومن ثم في مجتمعاتنا العربية والأرمنية والسريانية واليونانية وغيرها من الشعوب الذين ذاقوا مرارة الاضطهادات والتهجير والقتل والموت في سبيل أنانية بعض المفترسين البشريين؟".
 

وقال: "إن ذكرى الإبادة الأرمنية اليوم لا تعمل إلا لرسالة السلام الذي سيمنحنا أن نعيش بكرامة ومحبة إنجيلية علّمنا إيّاها فادينا يسوع المسيح، الذي حتى اليوم هناك من يضطهده وينكّل به. فالويل لمن تقع الشكوك على يده، فالله عادل وصبور.
الله ينظر إلينا نحن أولاد البشارة، نحن بقايا الاضطهادات الذين ذاقوا الأمرّين، ولا يزالون يسيرون فيها، ولكنهم بأمان قد ورثوه من أسلافهم الأمناء. فهلمّوا يا إخوتي وأخواتي، هلمّوا إلى وطننا لبنان العزيز، لبنان الحضارة، لبنان الإنسانية المضياف. هلمّوا لنعمل سويّة تحت راية السلام، راية الأرز الخالد الذي بقي راسخًا شامخًا أمام الصعاب. تعالوا نحارب الشرّ باتحادنا، بأفكارنا وأعمالنا، لا بالسلاح بل بالعقل والإرادة الصلبة للسلام".
 
 
وختم: "تعالوا نتسناد مع رئيس جمهوريتنا فخامة الرئيس جوزاف عون واعوانه في الحكومة والجيش وكل من يعمل على خدمة هذا الوطن لترسيخ السلام على هذه الارض المقدسة. فالتعاضدّ والوحدة هما أساس النجاح والتقدم والازدهار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مار بشارة بطرس الراعي

الديمقراطية

الديمقراطي

دبلوماسي

ديمقراطي

جمهورية

المطار

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-04-26
Lebanon24
23:28 | 2026-04-25
Lebanon24
23:22 | 2026-04-25
Lebanon24
23:12 | 2026-04-25
Lebanon24
23:11 | 2026-04-25
Lebanon24
23:08 | 2026-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24