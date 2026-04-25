عن "هدنة لبنان".. كلام لافت من سفير بريطانيا

قال هاميش كاول إن "تمديد وقف إطلاق النار في خطوة مرحب بها نحو مفاوضات جوهرية لإحلال سلام دائم"، مشيراً إلى أن "الجهود الديبلوماسية المبذولة لتحقيق ذلك تمثل تقدماً ملموساً، ويجب على الطرفين اغتنام هذه الفرصة واحترام وقف إطلاق النار".





وأضاف: "إن قيام الجيش بهدم مناطق مدنية واسعة في يقوّض وقف إطلاق النار ويجب أن يتوقف. كذلك، يجب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن".

وأكد أنَّ "التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد، بما يتماشى مع قرار رقم 1701، أمر أساسي لاستعادة الاستقرار والأمن للشعبين اللبناني والإسرائيلي".