تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-04-2026 | 16:00
A-
A+
هذا ما قد يفعله حزب الله داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" تقريراً جديداً قالت فيه إن محادثات السلام المباشرة الوشيكة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن غير مسبوقة وكارثية بالنسبة لحزب الله، مشيرة إلى أن الأخير سيبذل قصارى جهده لإفشال تلك المفاوضات.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "نجاح الولايات في فصل لبنان عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية الجارية لن يُعمّق العلاقات الأميركية - اللبنانية فحسب، بل سيوجّه أيضاً ضربة قاصمة لنموذج إيران القائم على الرعاية والوكالة، والذي مكّنها من بسط نفوذها في كل أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع: "كما كان متوقعاً، صعّد حزب الله لهجته بشكل حاد بعد وقت قصير من الإعلان عن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية المشتركة، واصفاً هذه التطورات بأنها مُذلّة ومخزية للبنان".

ويقول التقرير إن "حزب الله قد يحاول إحداث اضطرابات أمنية لتحدي الحكومة والجيش اللبناني وعرقلة عملية السلام"، وأضاف: "في المقابل، قد يدخل حزب الله في مفاوضات ويوافق على نزع سلاح جناحه العسكري بشكل مشروط، ولو جزئيًا. في هذه الحالة، من المرجح أن يتخلى عن أجزاء من ترسانته الثقيلة مع الاحتفاظ سراً بما يكفي من الأسلحة لمواصلة نفوذه. في المقابل، سيطالب الحزب بتنازلات كبيرة من بيروت، على الأرجح دمج بعض قواته في الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، وتعيين أعضاء من جناحه السياسي في مناصب رئيسية في مؤسسات الدولة اللبنانية. يتطلب هذا السيناريو توافقاً سياسياً لبنانياً واسعاً وإصلاحاً دستورياً، كما سيواجه معارضة سياسية شديدة، إذ يكره معظم اللبنانيين نفوذ حزب الله الحالي على مؤسسات الدولة اللبنانية، ولا يرون مبرراً يُذكر لمساعدة الحزب في مزيد من التغلغل. لهذه الأسباب، ينبغي اعتبار هذا السيناريو الأقل ترجيحاً على المدى القريب".

وأضاف: "السيناريو الأخطر من ذلك يتمثل في إمكانية مبادرة حزب الله من جانب واحد إلى استئناف القتال ضد إسرائيل، لا سيما إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومها ضد إيران. ومع ذلك، ثمة سبب رئيسي قد يدفع حزب الله لتجنب هذه الأمر، إذ يُرجّح أن تكون تلك الخطوة انتحارية بالنسبة له، نظراً للخسائر الفادحة التي تكبّدها خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في الفترة 2023-2024، وفي التصعيد الأخير عام 2026. وفي حال تجدد الصراع، ستكون قاعدته الشعبية - وهي الطائفة الشيعية الأوسع في لبنان، والتي تتركز في الغالب في الجنوب حيث يُحتمل اندلاع حرب - الأكثر تضرراً".

واستكمل: "قد يتمثل السيناريو الرابع في ممارسة حزب الله نفوذه على المحادثات بهدف تخريبها. وإدراكاً منه أن مفاوضات السلام الإسرائيلية اللبنانية طويلة بطبيعتها وتستغرق فترات ممتدة، قد يلجأ حزب الله إلى أدوات عدة لكسب الوقت، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، وإعادة بناء نفوذه السياسي، وتعطيل العملية في نهاية المطاف. ويمكنه تحقيق ذلك عبر آليات مختلفة، لا سيما محاولة إقحام ممثلين شيعة موالين له في المفاوضات، أو إعادة ابتكار آليات تأخير شبيهة بصيغة المفاوضات غير المباشرة التي فرضها سابقاً. وقد يستغل أيضاً شبكات المحسوبية القائمة داخل مؤسسات الدولة، ويواصل ترهيب معارضيه السياسيين والدولة اللبنانية، ويعيد صياغة خطابه حول المقاومة والنصر في سياق الدفاع عن الوطن، متخلياً عما يُسمى بوحدة الساحات، لإعادة حشد قاعدته الشعبية. كذلك، قد يلجأ الحزب إلى التظاهر بنزع السلاح، كما فعل خلال مرحلة جنوب نهر الليطاني . ومع ذلك، يبدو هذا السيناريو غير مرجح أيضاً، بالنظر إلى الإرادة السياسية التي أظهرتها الحكومة اللبنانية في هذه اللحظة المحورية والدعم الدولي القوي الذي تتمتع به حالياً، بقيادة الولايات المتحدة".

ويتطرق التقرير إلى وقف إطلاق النار القائم حالياً بين لبنان وإسرائيل، ويرى أن هذا الاتفاق يتوافق مع قراري الأمم المتحدة 1559 و 1701 ، بالإضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى في لبنان، وتابع: "مع ذلك، يتضمن وقف إطلاق النار الجديد بنوداً تتعلق بتعزيز السلام والتطبيع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، ويمثل هذا فرصة تاريخية للبنان لممارسة سياسته الخارجية بمعزل عن أي تأثير خارجي، وهي نقطة أكدها الرئيس اللبناني عون في خطابه المتلفز الأخير بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وأكمل: "في الوقت الراهن، تحتفظ إسرائيل بخيار مواصلة استهداف حزب الله دفاعاً عن النفس بموجب وقف إطلاق النار، إذا ما شكّل الحزب تهديداً. وبالفعل، بعد ساعات فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تعهّد نتنياهو بالمضي قدماً في نزع سلاح حزب الله، مصرحاً بأن إسرائيل ستحافظ على منطقة أمنية موسعة تمتد 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار" التي تم تمديدها 3 أسابيع إضافية اعتباراً من يوم الخميس الماضي وذلك بعدما كانت لـ10 أيام فقط.

وأضاف: "في نهاية المطاف، سيتوقف تمديد وقف إطلاق النار على التقدم المحرز في المفاوضات، ولا سيما على قدرة الحكومة اللبنانية على إثبات قدرتها على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى غير الحكومية، وفقًا لشروط وقف إطلاق النار. وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة اللبنانية بالفعل خطوة أولى هامة بإصدارها أوامرها للجيش اللبناني وقوات الأمن بالانتشار في جميع أنحاء بيروت قبل إعلان وقف إطلاق النار. ومع مرور الوقت، ينبغي أن يتوسع هذا الانتشار ليشمل الضاحية الجنوبية لبيروت - معقل حزب الله - ثم يمتد تدريجياً ليشمل جميع أنحاء البلاد. كذلك، ينبغي أن يتم ذلك أيضاً وفقاً لجدول زمني واضح".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24