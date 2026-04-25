لبنان
جلسة تشريعية في أوائل أيار وإضراب تحذيري غداً في كل الادارات العامة والمدارس
Lebanon 24
25-04-2026
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعقد اللجان
النيابة
المشتركة جلسة ثانية غداً الاثنين لمتابعة مناقشة جدول أعمالها لا سيما اقتراح
قانون العفو العام
المقدم من 7 نواب والذي تضمن مؤخرا تعديلات اضافية على الصيغة السابقة، تراعي الى جانب قضايا عدلية مهمة مواقف مراجع مسؤولة وكتل نيابية خصوصا في شأن الاستثناءات المطلوبة التي لا يشملها العفو.
ووفق ما أوردت "الديار"، فإنّ أبرز هذه الاستثناءات:
ـ القتل العمد او القصد بحق المدنيين والعسكريين وجميع العناصر الأمنية. وهذا الاستثناء ياخذ بعين الاعتبار الى جانب موضوع العدالة حساسية موضوع الجيش.
ـ الجرائم المحالة الى
المجلس العدلي
.
ـ جرائم التعدي على الأملاك العمومية.
ـ اختلاس المال العام.
ـ جنايات المخدرات في حال وجود اكثر من ملاحقتين قضائيتين او حكمين قضائيين.
ويتوقع ان تعقد اللجان المشتركة جلستين مماثلتين يومي الثلاثاء والأربعاء لاستكمال درس اقتراح
قانون العفو
في حال لم تنته من درسه غداً.
وتقول مصادر نيابية مطلعة ان هناك توجها واضحا لحسم اقتراح قانون العفو العام في اللجان المشتركة ليكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة المقبلة، مشيرة الى ان هناك اكثرية نيابية تؤيد إقرار الاقتراح والتعديلات المتوقع اضافتها عليه، كما أن هناك أجواء سياسية داخلية وخارجية تدفع بهذا الاتجاه، بالإضافة إلى موضوع اكتظاظ السجون.
وتوقعت المصادر النيابية ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة في الأسبوع الاول من أيار المقبل لمناقشة واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين من بينها قانون العفو العام، الى جانب مشروع قانون فتح الاعتماد اللازم لإعطاء المساعدة المالية 6 رواتب اضافية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين التي تقررت في
مجلس الوزراء
في شباط الماضي.
وامس أصدر تجمع روابط القطاع العام عسكريين ومدنيين بيانا انتقد فيه ما صدر عن وزير المال حول موضوع زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين التي اقرها مجلس الوزراء ابتداء من اول آذار الماضي.
وأعلن عن خطة تصعيدية تبدأ باضراب تحذيري غدا في كل الادارات العامة والمدارس.
اضراب تحذيري الاثنين للجنة متعاقدي الإدارات العامة
جلسة تشريعية الأسبوع المقبل وتوقع إقرار التمديد للمجلس لمدة عامين
جلسة تشريعية قريبًا
رابطة موظفي الادارة العامة: أي قرار بالإضراب في الإدارات لا بد أن يصدر عن الجهة الشرعية
اتحاد نقابات العمال في الشمال أكد دعم القطاع العام في تحركه
05:09 | 2026-04-26
تُوفيت شقيقته... الموت يُؤلم الوزير السابق آلان حكيم (صورة)
05:00 | 2026-04-26
الهدنة الهشّة… سلام على الورق وحرب في المعنى
05:00 | 2026-04-26
"غارات السبت".. "الصحة" تعلن عن استشهاد 7 أشخاص
04:53 | 2026-04-26
"الأحرار" يدين الاعتداء على أحد الكهنة في الفنار: كرامة المقامات الروحية خط أحمر
04:50 | 2026-04-26
اتصال وهمي للاخلاء في هذه المنطقة!
07:46 | 2026-04-25
عن محمد رعد و"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
12:00 | 2026-04-25
عاجل جداً.. هذا ما قرره نتنياهو بشأن لبنان
13:57 | 2026-04-25
بالفيديو... هذا ما يجري في "ساقية الجنزير"
10:26 | 2026-04-25
"لم يكن لديه رأس ولا جسد"... تفاصيل صادمة عن جثة علي لاريجاني!
09:00 | 2026-04-25
05:09 | 2026-04-26
اتحاد نقابات العمال في الشمال أكد دعم القطاع العام في تحركه
05:00 | 2026-04-26
تُوفيت شقيقته... الموت يُؤلم الوزير السابق آلان حكيم (صورة)
05:00 | 2026-04-26
الهدنة الهشّة… سلام على الورق وحرب في المعنى
04:53 | 2026-04-26
"غارات السبت".. "الصحة" تعلن عن استشهاد 7 أشخاص
04:50 | 2026-04-26
"الأحرار" يدين الاعتداء على أحد الكهنة في الفنار: كرامة المقامات الروحية خط أحمر
04:43 | 2026-04-26
الراعي: نحن نرفض الحرب ونتوق إلى السلام
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
