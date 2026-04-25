تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
20 إلى 25 مليار دولار لإعادة الإعمار فقط
Lebanon 24
25-04-2026
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحصى المركز الوطني للبحوث العلمية في
لبنان
، تضرّر وتدمير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، جراء العمليات العدوانية
الإسرائيلية
خلال الحرب، وانه "بحدود 46 يوماً من الحرب، هناك 17756 وحدة سكنية مدمرة و32668 وحدة سكنية متضررة".
كتب جوزيف فرح في "الديار": يتحدث الكاتب في الاقتصاد السياسي الدكتور بيار الخوري لـ"الديار" فيقول: "تقدر الخسائر بنحو 7 مليارات دولار، وهذا يعكس مقاربة أولية تقتصر على الأضرار الظاهرة والقابلة للحصر السريع، في حين أن اتساع رقعة العمليات العسكرية وامتدادها الجغرافي، وارتفاع كثافة الاستهداف، تشير إلى أن هذا الرقم يقع دون المستوى الفعلي للأضرار".
ويشير الى أنّ "المقارنة مع حرب 2024 التي قُدّرت كلفة
إعادة الإعمار
فيها بنحو 11 مليار دولار، مع إجمالي خسائر تراوحت بين 14 و15 مليار دولار، تقود إلى استنتاج منهجي مفاده، أن شدة الصدمة في 2026 تولّد منحنى خسائر تصاعديا يتجاوز سابقتها، نتيجة تزامنها مع اقتصاد منهك يعاني أصلا من انكماش طويل الأمد منذ عام 2019".
ويشير الى ان "التقدير الإجمالي للكلفة الاقتصادية، لا يمكن فصله عن التراكم
الزمني
للأزمات، إذ إن جمع خسائر 2024 و2026 يضع الاقتصاد أمام عبء يتراوح بين 20 و25 مليار دولار لإعادة الإعمار فقط، من دون احتساب كلفة التعافي الاقتصادي، وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية".
وقال عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر لـ"
الأنباء الكويتية
" إن "قطاع السفر تكبد منذ حرب العام 2024 وحتى اليوم خسائر مادية بمئات الملايين من الدولارات، وهو يتعرض لأزمة تلو الأخرى ولا يكاد يلتقط أنفاسه حتى يختنق من جديد"، مضيفا أن "هذا القطاع يمر اليوم بوضع سيئ جدا. وفي حال كانت هناك جولة حرب جديدة، سيكون ذلك حتما ضربة قاضية للقطاع".
وتقدر مرتجعات تذاكر السفر لأصحابها بسبب الحرب بملايين الدولارات، في وقت جرت العادة أن تخطط مكاتب السفر مسبقا لموسم الصيف من خلال حجز ودفع مسبقين للتذاكر والفنادق وسواهما، وبالتالي فإن تعليق كل خطط الصيف وخطوط الطيران بفعل الحرب أدى إلى رد ثمن التذاكر لأصحابها، والى إقفال مكاتب سفر في لبنان (عددها 1200 مكتب) أو صرف موظفين فيها أو تقليص الرواتب، وهذا واقع خطير للغاية.
لكن هل هذا يعني أن موسم الصيف الذي ينتظره أصحاب مكاتب السفر في لبنان وسائر العاملين في القطاع السياحي لتحقيق وفر من العملة الصعبة ورفد الاقتصاد الوطني بما لا يقل عن 7 مليارات دولار قد "طار" وأصبح في خبر كان؟
لبنان
إقتصاد
الأنباء الكويتية
إعادة الإعمار
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الكويتية
إسرائيل
الكويتي
الكويت
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24