الجميّل وجعجع والرئاسة ثالثهما

كشف مصدر حزبي بارز الى أن الاجتماع الذي عقده " " النائب سامي الجميّل ورئيس حزب في معراب ليل الخميس الفائت استمر حوالى ثلاث ساعات، وتناول "الملفات الوطنية السيادية ذات الاهتمام المشترك بين الحزبين على الصعيد الداخلي".



وأشار المصدر إلى أن الظرف الراهن اليوم في يقتضي عقد هذا اللقاء ولقاءات مماثلة، تبعاً للتطورات السياسية والأمنية، من أجل تحييد الداخل اللبناني عن صراعات المنطقة ومعالجة الوضع الأمني القائم، وذلك عبر الخطوات الاتية:



- دعم رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية جوزاف عون في مساره التفاوضي المنقذ للبنان.



- توحيد الصف المسيحي والوطني حول المسار التفاوضي الذي تقوم به للمرة الأولى دفاعاً عن نفسها وشعبها.



- دعم مطلق للحكومة وقراراتها السيادية التي تهدف إلى إنقاذ البلاد والعباد من تداعيات "حروب الإسناد".



- التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية الحليفة المؤمنة بلبنان الدولة، من أجل تحقيق أوسع التفاف وطني حول لبنان، دولةً وشعباً ومؤسسات، والاستفادة من الظروف الدولية الداعمة للوصول إلى حل شامل.



- عدم الانجرار خلف المهاترات الداخلية والخطابات المتهورة، حفاظاً على السلم الأهلي ومنع تعكير صفو المناطق اللبنانية. وختم المصدر بأن هذا اللقاء سيتطور لما له من فوائد على الصعيدين الداخلي والوطني.