|
لبنان
الجميّل وجعجع والرئاسة ثالثهما
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-04-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر حزبي بارز الى أن الاجتماع الذي عقده
رئيس حزب
"
الكتائب
اللبنانية
" النائب سامي الجميّل ورئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع
في معراب ليل الخميس الفائت استمر حوالى ثلاث ساعات، وتناول "الملفات الوطنية السيادية ذات الاهتمام المشترك بين الحزبين على الصعيد الداخلي".
وأشار المصدر إلى أن الظرف الراهن اليوم في
لبنان
يقتضي عقد هذا اللقاء ولقاءات مماثلة، تبعاً للتطورات السياسية والأمنية، من أجل تحييد الداخل اللبناني عن صراعات المنطقة ومعالجة الوضع الأمني القائم، وذلك عبر الخطوات الاتية:
- دعم رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية جوزاف عون في مساره التفاوضي المنقذ للبنان.
- توحيد الصف المسيحي والوطني حول المسار التفاوضي الذي تقوم به
الدولة اللبنانية
للمرة الأولى دفاعاً عن نفسها وشعبها.
- دعم مطلق للحكومة وقراراتها السيادية التي تهدف إلى إنقاذ البلاد والعباد من تداعيات "حروب الإسناد".
- التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية الحليفة المؤمنة بلبنان الدولة، من أجل تحقيق أوسع التفاف وطني حول لبنان، دولةً وشعباً ومؤسسات، والاستفادة من الظروف الدولية الداعمة للوصول إلى حل شامل.
- عدم الانجرار خلف المهاترات الداخلية والخطابات المتهورة، حفاظاً على السلم الأهلي ومنع تعكير صفو المناطق اللبنانية. وختم المصدر بأن هذا اللقاء سيتطور لما له من فوائد على الصعيدين الداخلي والوطني.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لتنسيق الموقف.. اتصال بين الجميّل وجعجع
