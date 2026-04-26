تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البطالة… الفاتورة الأكثر قسوة بعد الحرب في لبنان

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
26-04-2026 | 02:30
A-
A+
البطالة… الفاتورة الأكثر قسوة بعد الحرب في لبنان
البطالة… الفاتورة الأكثر قسوة بعد الحرب في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تنتهي الحروب عند توقف القصف، بل تبدأ حينها مرحلة أكثر تعقيدًا: الاقتصاد. وفي لبنان، تبدو البطالة اليوم الوجه الأكثر وضوحًا لكلفة الحرب، حيث لا تقتصر الخسائر على الدمار المادي، بل تمتد إلى شلل واسع في سوق العمل نتيجة إقفال المصانع والمؤسسات التجارية وتضرر البنى الإنتاجية.

خلال فترة الحرب، توقفت عجلة الإنتاج في قطاعات أساسية، من الصناعة إلى التجارة والخدمات. عدد كبير من المصانع أُجبر على الإقفال، إما بسبب الأضرار المباشرة أو نتيجة تعذر التشغيل في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الطاقة وصعوبة تأمين المواد الأولية. هذا التوقف المفاجئ انعكس مباشرة على العمال، حيث سُرّح آلاف الموظفين من دون أي بدائل أو تعويضات تُذكر، في ظل غياب شبه كامل لشبكات الأمان الاجتماعي.

لكن الأزمة لا تقف عند لحظة الإقفال. فإعادة تشغيل هذه المؤسسات ليست مسألة وقت قصير، بل عملية معقدة تتطلب تمويلًا كبيرًا، وإصلاحًا للبنية التحتية، وإعادة تأهيل للآلات، فضلًا عن استعادة سلاسل التوريد. وفي بلد يعاني أصلًا من أزمة مالية حادة، تبدو هذه الشروط بعيدة المنال في المدى القريب، ما يعني أن البطالة مرشحة للاستمرار، وربما التفاقم.

إلى جانب ذلك، تشكل كلفة الطاقة أحد أبرز العوائق أمام استعادة النشاط الاقتصادي. فالمؤسسات التي لم تتضرر بشكل كامل تجد نفسها أمام معادلة صعبة: كلفة تشغيل مرتفعة في مقابل طلب ضعيف في السوق. هذا الواقع يدفع العديد من أصحاب الأعمال إلى تقليص عدد الموظفين أو تأجيل إعادة فتح مؤسساتهم، ما يكرّس حالة من البطالة الهيكلية بدل أن تبقى ظرفية.

القطاع التجاري بدوره لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات. المحال الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري لفرص العمل في لبنان، تعرضت لضربة قاسية نتيجة الإقفال وتراجع القدرة الشرائية. قسم كبير منها خرج من السوق نهائيًا، ما يعني خسارة مستدامة لفرص العمل، وليس مجرد تراجع مؤقت.

في هذا السياق، يبرز سؤال جوهري: من سيدفع الفاتورة؟
حتى الآن، يبدو أن العبء الأكبر يقع على عاتق العامل اللبناني. فغياب أي خطة حكومية واضحة للتعافي، وعدم وجود برامج دعم للبطالة أو إعادة تأهيل مهني، يترك شريحة واسعة من اللبنانيين في مواجهة مباشرة مع تداعيات الحرب الاقتصادية.

المقارنة مع مرحلة ما بعد حرب 2006 تطرح نفسها هنا، لكن مع فارق أساسي. ففي ذلك الوقت، ساهم تدفق الأموال الخارجية في تحريك ورش إعادة الإعمار وامتصاص جزء من البطالة. أما اليوم، فالمساعدات الدولية تبدو أكثر حذرًا وارتباطًا بشروط سياسية واقتصادية، فيما تعاني الدولة من أزمة ثقة عميقة تحدّ من قدرتها على إدارة أي عملية إعادة إعمار واسعة.

أمام هذا المشهد، تعود الهجرة لتفرض نفسها كخيار واقعي لكثير من اللبنانيين، خصوصًا من فئة الشباب والعمال المهرة. وهو ما يضيف بعدًا آخر للأزمة، يتمثل في استنزاف الكفاءات واليد العاملة، ما يضعف فرص التعافي الاقتصادي في المستقبل.

في المحصلة، تكشف أزمة البطالة بعد الحرب عن خلل بنيوي يتجاوز الأضرار الظرفية. فإعادة الإعمار، إذا لم تقترن بسياسات اقتصادية واضحة تركز على توفير فرص العمل وتحفيز الإنتاج، ستبقى عملية ترميم مادي لا أكثر، فيما يستمر النزيف الحقيقي في سوق العمل.
 
المصدر: خاص لبنان24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-04-26
Lebanon24
05:00 | 2026-04-26
Lebanon24
05:00 | 2026-04-26
Lebanon24
04:53 | 2026-04-26
Lebanon24
04:50 | 2026-04-26
Lebanon24
04:43 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24