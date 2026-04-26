غارات إسرائيلية وعملية لـحزب الله.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب

يواصل العدو اعتداءاته على ، حيث قصف عدداً من المناطق الجنوبية خلال الساعات الماضية، فيما سجل أيضاً تحليق كثيف للطيران الحربي فوق مناطق عدة لاسيما وبيروت.

و أفيدَ، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدة شمع بقذائف المدفعية، فيما أفيد عن غارات جوية استهدفت زوطر الشرقية، أطراف ميفدون ويحمر الشقيف.

كذلك، أفيد عن تنفيذ العدو الإسرائيلي لعمليات تدمير وتفجير في مناطق الخيام، عيترون والطيبة، فيما استهدف سلاح الجو المعادي دراجة نارية في زوطر الشرقية ما أسفر عن سقوط وجريح.

في الوقت نفسه، سُجل قصف مدفعي طال يحمر الشقيف بالإضافة إلى غارة جوية استهدفت زوطر الغربية.

أيضاً، سُجلت حركة نزوح كثيفة من جنوب نهر الليطاني باتجاه مدينة صيدا، وذلك عقب الاعتداءات التي طالت أكثر من منطقة، بالتزامن مع الإنذارات التي وجّهها العدو الإسرائيلي لعدد من القرى.





كذلك، سُجّل انتشار لدوريات قوات "اليونيفيل" في العديد من قرى جنوب الليطاني.



وليل السبت - الأحد، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على محيط بلدة الشعيتية، فيما استهدفت غارة أخرى منزلاً في بلدة القليلة في قضاء صور.

إلى ذلك، أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية، وذلك رداً على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في وأسفرت عن ارتقاء وعدد من الجرحى بين المدنيّين.









