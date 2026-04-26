من أدرعي.. تحذير متجدد لأهالي الجنوب

26-04-2026 | 04:03
من أدرعي.. تحذير متجدد لأهالي الجنوب
نشر المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيرا متجددا إلى أهالي الجنوب، أكد خلاله أنّ الجيش الاسرائيلي لا يزال متمركزا في مواقعه خلال فترة وقف إطلاق النار.

وقال في منسور عبر حسابه على "أكس": نجدد تأكيدنا انه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الجيش تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة حزب الله".

وقال:" نعود ونحذر انه وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى المعروضة ومحيطها  كما لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي".

تابع:" بالاضافة إلى ذلك يرجى منكم عدم العبور والعودة إلى القرى التالية: البياضة، شاما، طير حرفا, ابو شاش، الجبين، الناقورة، ظهيرة، مطمورة, يارين، الجبين, ام توته، الزلوطية، بستان ،شیحین ،مروحين, راميه (بنت جبيل), بيت ليف، صلحانة, عيتا الشعب, حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت جبيل، عيناتا، كونين, عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا, حولا, مركبا، طلوسة, بني حيان، رب الثلاثين, العديسة مرجعيون, كفر كلا، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان, قنطرة، علمان (مرجعيون), عدشيت القصير، القصير، ميسات, لبونة, اسكندرونة, شمعا, ججيم, الضهيرة, يرين, خربة الكسيف, دير سريان, الخيام, صليب, مزرعة سردة, مجيدية".
