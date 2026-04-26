تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خلف: المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة

Lebanon 24
26-04-2026 | 04:26
A-
A+

خلف: المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب ملحم خلف أنّ "المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية وفقا للدستور بالتشاور مع رئيس الحكومة على أن يتم التوصل إلى إطار قانوني مكتمل من خلال مجلس الوزراء ليصار الى المصادقة عليه من قبل مجلس النواب لاحقاً".
 
وفي حديث إذاعي، اليوم الأحد، قال خلف: "علينا أن نفهم ضمن أي إطار ستتم المفاوضات أكانت وقف إطلاق نار أو هدنة أو اتفاق أمني أو تطبيع أو سلام، إذ أن كلّ عنوانٍ يشترط مقاربةً معينة".


وأضاف: "أي مقاربة يجب أن تكون تحت عنوان واحد لا انقسام حوله وهو استرداد الحقوق السيادية للبنان".


وشدد على "ضرورة التمسك بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والتشبث بالحق لأنّ ذلك يجعلنا بموقع القوة رغم أن الشرعية الدولية عاجزة وربما فاشلة إلا أن هذا الأمر لا يعني الذهاب إلى قاعدة العنف التي لا يمكن الركون عليها فحتى الحرب لديها قانون كاتفاق جنيف وبروتوكولات السبعينيات".


وحذّر خلف من أنّ "خروج اليونيفيل من أرض الجنوب نهاية العام الحالي سيفقدنا المظلة الأممية"، داعيا الى العمل على "اعادة تفعيل  مهمة القوات الدولية لأننا في ظل سياسة الأرض المحروقة يصبح استمرار وجود القوات الدولية أمراً ضرورياً".


وعن القرى الصّامدة في الجنوب، وتحديدًا القرى المحاصرة أي دبل، عين ابل ورميش، شدّد خلف على أنّ "تواجد الأهالي بهذه القرى يؤكد على لبنانية الأرض والشعب وهذا الأمر يشكّل مصدر قوّة للّبنانيين جميعاً وضمانةً لعودة أهلنا الى القرى التي نزحوا منها قسراً"، وناشد أن يكون هناك ممرٌ انساني آمن يذهب بنا الى الابقاء على التواصل مع المتواجدين هناك.

مواضيع ذات صلة
"مفاوضات الثلاثاء" تعيد تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية: القرار لي
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: المرحلة تتطلب التكاتف خلف رئيس الجمهورية والحكومة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير: نقف خلف رئيسيّ الجمهورية والحكومة في كل خطوة تؤمن حماية لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: أهنئ رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحيته الدستورية بكل جدارة ومسؤولية
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرعية الدولية

مجلس الوزراء

يوم الأحد

الجمهوري

بروتوكول

عين ابل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-04-26
Lebanon24
15:17 | 2026-04-26
Lebanon24
15:05 | 2026-04-26
Lebanon24
15:00 | 2026-04-26
Lebanon24
14:47 | 2026-04-26
Lebanon24
14:06 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24