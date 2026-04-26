|
لبنان
خلف: المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة
Lebanon 24
26-04-2026
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب
ملحم خلف
أنّ "المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية وفقا للدستور بالتشاور مع رئيس الحكومة على أن يتم التوصل إلى إطار قانوني مكتمل من خلال
مجلس الوزراء
ليصار الى المصادقة عليه من قبل مجلس النواب لاحقاً".
وفي حديث إذاعي، اليوم الأحد، قال خلف: "علينا أن نفهم ضمن أي إطار ستتم المفاوضات أكانت وقف إطلاق نار أو هدنة أو اتفاق أمني أو تطبيع أو سلام، إذ أن كلّ عنوانٍ يشترط مقاربةً معينة".
وأضاف: "أي مقاربة يجب أن تكون تحت عنوان واحد لا انقسام حوله وهو استرداد الحقوق السيادية للبنان".
وشدد على "ضرورة التمسك بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والتشبث بالحق لأنّ ذلك يجعلنا بموقع القوة رغم أن
الشرعية الدولية
عاجزة وربما فاشلة إلا أن هذا الأمر لا يعني الذهاب إلى قاعدة العنف التي لا يمكن الركون عليها فحتى الحرب لديها قانون كاتفاق
جنيف
وبروتوكولات السبعينيات".
وحذّر خلف من أنّ "خروج اليونيفيل من أرض الجنوب نهاية العام الحالي سيفقدنا المظلة الأممية"، داعيا الى العمل على "اعادة تفعيل مهمة القوات الدولية لأننا في ظل سياسة الأرض المحروقة يصبح استمرار وجود القوات الدولية أمراً ضرورياً".
وعن القرى الصّامدة في الجنوب، وتحديدًا القرى المحاصرة أي دبل،
عين ابل
ورميش، شدّد خلف على أنّ "تواجد الأهالي بهذه القرى يؤكد على لبنانية الأرض والشعب وهذا الأمر يشكّل مصدر قوّة للّبنانيين جميعاً وضمانةً لعودة أهلنا الى القرى التي نزحوا منها قسراً"، وناشد أن يكون هناك ممرٌ انساني آمن يذهب بنا الى الابقاء على التواصل مع المتواجدين هناك.
مواضيع ذات صلة
"مفاوضات الثلاثاء" تعيد تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية: القرار لي
"مفاوضات الثلاثاء" تعيد تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية: القرار لي
الجميّل: المرحلة تتطلب التكاتف خلف رئيس الجمهورية والحكومة
الجميّل: المرحلة تتطلب التكاتف خلف رئيس الجمهورية والحكومة
الخير: نقف خلف رئيسيّ الجمهورية والحكومة في كل خطوة تؤمن حماية لبنان
الخير: نقف خلف رئيسيّ الجمهورية والحكومة في كل خطوة تؤمن حماية لبنان
عبد المسيح: أهنئ رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحيته الدستورية بكل جدارة ومسؤولية
عبد المسيح: أهنئ رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحيته الدستورية بكل جدارة ومسؤولية
الشرعية الدولية
مجلس الوزراء
يوم الأحد
الجمهوري
بروتوكول
عين ابل
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
Lebanon 24
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
15:41 | 2026-04-26
26/04/2026 03:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
Lebanon 24
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:17 | 2026-04-26
26/04/2026 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
Lebanon 24
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
15:05 | 2026-04-26
26/04/2026 03:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
15:00 | 2026-04-26
26/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
Lebanon 24
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
14:47 | 2026-04-26
26/04/2026 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
16:00 | 2026-04-25
25/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
Lebanon 24
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
16:55 | 2026-04-25
25/04/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
Lebanon 24
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
16:44 | 2026-04-25
25/04/2026 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
15:41 | 2026-04-26
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
15:17 | 2026-04-26
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:05 | 2026-04-26
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
15:00 | 2026-04-26
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:47 | 2026-04-26
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
14:06 | 2026-04-26
في الضنية.. اشكال يتطور الى اطلاق نار واصابة شخص
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
26/04/2026 22:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
26/04/2026 22:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
26/04/2026 22:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
