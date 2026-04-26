20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
"حراك المعلمين المتعاقدين": لا امتحانات رسمية قبل زيادة أجر الساعة وتحسين الرواتب
26-04-2026
رأى "حراك المعلمين المتعاقدين" في بيان، أن "الإضراب بات مع هذا الواقع، أشبه بهدية مجانية تُقدَّم لوزير المال الذي لا يتوانى عن التفاخر عقب كل إضراب، بأنه يخفّف الأعباء عن خزينة الدولة، ويقدّم نفسه أمام
البنك الدولي
نموذجًا للانضباط المالي، فيما الحقيقة أن هذا الإنجاز المزعوم يتحقّق على حساب لقمة عيش المعلم وكرامته، وعلى حساب استقرار القطاع
التربوي
ومستقبل طلابه".
واعتبر البيان أن "هذا النهج لا يهدف إلا إلى ترميم الصورة الخارجية وبناء رصيد سياسي ومالي يعزّز موقعه وعلاقاته الدولية، ويخدم مؤسساته وشركاته الاستثمارية العالمية خارج
لبنان
، بينما يُترك المعلم لمواجهة الانهيار الاقتصادي وحيدًا، دون أي حدّ أدنى من العدالة أو الإنصاف".
وقال: "انطلاقا من عدم استجابة وزير المال لزيادة أجر ساعة المتعاقدين وتحسين رواتب المعلمين ورفع أجور التصحيح والمراقبة، نعلن رفض إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام رفضًا قاطعًا، وتحميل وزير المال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تربوية أو اجتماعية ناتجة عن هذا القرار، ودعوة وزيرة التربية إلى التدخل الفوري والجاد والعمل مع الحكومة على إعادة ترتيب الأولويات عبر تحويل الأموال المخصصة للامتحانات الرسمية إلى بند زيادة أجر الساعة وتحسين رواتب المعلمين".
وشدد على أن "المرحلة التي يمر بها القطاع التربوي استثنائية بكل المقاييس، في ظل ظروف الحرب والضغوط النفسية والاجتماعية التي تطال المعلمين والطلاب على حد سواء، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي جعل الاستمرار في التعليم بهذا الواقع أمرًا شبه مستحيل، ونؤكد أن كرامة المعلم ليست تفصيلًا يمكن تجاوزه، وأن حقوقه ليست بندًا مؤجّلًا في موازنة الدولة. فإمّا إنصاف المعلم، وإمّا سقوط المنظومة التربوية برمّتها".
"حراك المعلمين المتعاقدين": لصرف فوري لمستحقاتنا خلال فترة التعطيل القسري
رابطة المتعاقدين تهاجم الوزارة في عيد المعلم: بياناتكم "ورقة نعوة" لا معايدة!
"حراك المعلمين" لوزيرة التربية: في الحروب على المسؤول إصدار قرارات مدروسة
المعلمون المتعاقدون لمديري المدارس: مسؤولياتكم تُحتّم عليكم بدء التعليم وعدم إلحاق الأذى بالمتعاقدين
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
15:41 | 2026-04-26
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
15:17 | 2026-04-26
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:05 | 2026-04-26
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
15:00 | 2026-04-26
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:47 | 2026-04-26
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
14:06 | 2026-04-26
في الضنية.. اشكال يتطور الى اطلاق نار واصابة شخص
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
