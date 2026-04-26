تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آخر تقرير إسرائيلي.. "حزب الله" داخل "الخط الأصفر"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-04-2026 | 04:30
A-
A+

آخر تقرير إسرائيلي.. حزب الله داخل الخط الأصفر!
آخر تقرير إسرائيلي.. حزب الله داخل الخط الأصفر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن "المستوى السياسي في إسرائيل مشلول وغير قادر على إدارة القتال في مختلف الجبهات لاسيما لبنان، غزة وإيران"، وأضاف: "يبدو أن من يحدد التحركات الآن هو، من جهة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ومن جهة أخرى، نظام آية الله في إيران".

التقرير الذي ترجمه "لبنان24" يقول إن "ترامب، الذي أمر إسرائيل قبل أيام بوقف هجماتها على لبنان، متجاهلاً في الوقت نفسه انتهاكات حماس في غزة، ليس مستعداً حالياً للتوافق مع خطة النقاط الأميركية لإعادة إعمار غزة ونزع سلاح حماس واستمرار حكمها"، وتابع: "في الساحة الإيرانية، يبدو أيضاً أن إسرائيل لا تملك نفوذاً يُذكر، لا سيما وأن الإيرانيين هم الداعمون الرئيسيون لحزب الله في لبنان وحماس في غزة".

وأكمل: "إن التصعيد الذي شهدناه في الأيام الأخيرة على كلا الجبهتين هو نتاج توجيهات إيرانية في ظل ضعف إسرائيل والولايات المتحدة. وحالياً، يعمل الجيش الإسرائيلي في ظل قيود مشددة، ويشعر قادته بإحباط شديد إزاء إدارة الحملة من قبل القيادة السياسية. وبلا خيار آخر أمامهم، يحاولون القيام بما هو مسموح لهم به في الوقت الراهن".

وتابع: "يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات العمليات المكثفة داخل الخط الأصفر، ومداهمة عشرات القرى والبلدات، والاشتباك مع عشرات أو مئات من عناصر حزب الله الذين ما زالوا في المنطقة، والذين فقد بعضهم الاتصال بمقرهم في لبنان، وهم يجرون حالياً مناورات للبقاء على قيد الحياة ويحاولون التملص من قوات الجيش الإسرائيلي، وقد تحول حزب الله إلى حرب عصابات ضد إسرائيل".

وتابع: "في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، توجد عشرات إلى مئات من منصات الإطلاق موجهة نحو إسرائيل ومناطق تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي. كذلك، فقد نفذ حزب الله عملية مزدوجة خلال الحرب، حيث قام بتفكيك مراكز إطلاق الصواريخ".

وأضاف: "يسعى الجيش الإسرائيلي جاهداً للعثور على إبرة في كومة قش. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حققت قواته نجاحات تكتيكية، حيث قضت على عشرات العناصر في عدة عمليات، فقد قضت قوات المظليين على ستة إرهابيين في مبنى بمدينة بنت جبيل. وعصر أمس، هاجمت قوات الفرقة 36 ثلاثة عناصر كانوا يستقلون شاحنة صغيرة، وقضت عليهم. إضافة إلى ذلك، تم القضاء على مسلح كان يستقل دراجة نارية في جنوب لبنان، جنوب خط الدفاع الأمامي. كذلك، رصدت قوات لواء جولاني القتالية والوحدة متعددة الأبعاد مسلحين اثنين في منطقة الليطاني، جنوب خط الدفاع الأمامي، أمس".

وتابع: "تم القضاء على المسلحين بإغلاق دائرة جوية نفذتها القوات الجوية بتوجيه من القوات المسلحة. واعتباراً من يوم أمس، يسيطر الجيش الإسرائيلي على معقلين لحزب الله في جنوب لبنان: بنت جبيل والخيام".

وأكمل: "على الرغم من طقس الصيف في الأيام الأخيرة، فإن الوضع من الشمال واضح، فالجيش الإسرائيلي يغرق أكثر فأكثر في مستنقع لبنان، متبعاً سياسة تمليها واشنطن. والمشكلة المقلقة الأخرى هي أن حماس ترى من الجنوب التورط الإسرائيلي في لبنان، والخلل والضعف الذي يعتري القيادة السياسية".

وأضاف: "تستمد حماس من ذلك تشجيعاً كبيراً، وتظهر نتائج ذلك على أرض الواقع عندما ترفع حماس رأسها وتتحدى الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر كل بضع ساعات. والسؤال المطروح هو: متى سيحصل الجيش الإسرائيلي على إذن من القيادة السياسية، التي ستحصل بدورها على إذن من الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، للتحرك ضد تورط حماس وتراكم نفوذها في غزة؟".

Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24