20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
لبنان
إقتصاد
لبنان
الراعي: نحن نرفض الحرب ونتوق إلى السلام
26-04-2026
ترأس البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان بولس الصياح وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الخاص الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار الجلخ، قنصل
جمهورية
موريتانيا إيلي نصار، البروفسور ألكسندر الجلخ، عائلة المرحوم طانيوس شهوان،وحشد من الفعاليات والمؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس، القى البطريرك
الراعي
عظة بعنوان: "ألقوا الشبكة عن يمين السفينة تجدوا"، قال فيها: "ألقوا الشبكة عن يمين السفينة تجدوا"(يو 21: 6)، قال فيها إنّ "
لبنان
يعيش بين رجاء وخوف، بين انتظار وقلق، بين هدنة نترقب ثباتها، وواقع لا يزال هشاً"، وتابع: "نعيش زمناً ننتظر فيه أن تدوم هدنة وقف إطلاق النار، نراقب بحذر، نأمل بالمفاوضات الجارية. لكننا نبقى يقظين، لأن التجارب علمتنا أن الاستقرار لا يُبنى على التمنيات فقط، بل على العمل الدؤوب. الدولة تحتاج إلى سلطة متماسكة، إلى قانون يسود، إلى مؤسسات تعمل، وإلى جيش واحد موحّد يضبط ويحمي ويولّد الثقة. فحيث يغيب القانون، تدخل الفوضى، وحيث تضعف الدولة، يضيع الإنسان. كما أن الكنيسة لا تنجح بقوتها الذاتية، بل بإصغائها لكلمة المسيح، كذلك الوطن لا يقوم إلا إذا أُدير بحكمة ومسؤولية، على أساس الميثاق والدستور والقوانين".
وتابع: "نحن نرفض الحرب، ونتوق إلى السلام، لكن السلام لا يكون شعارًا فقط، بل يحتاج إلى قرار، إلى إرادة، إلى عمل جدي، إلى طرح السلاح جانبًا. الأمواج التي تحيط بنا تارةً تحملنا إلى الطمأنينة، وتارةً أخرىى تعيدنا إلى الحيرة والقلق. هذا الواقع يتطلب قيادة ثابتة، ورؤية واضحة، وشجاعة في اتخاذ القرار. في وسط كل هذا، يبقى صوتنا واضحًا: لبنان ليس ساحة، بل وطن. والإنسان فيه ليس رقمًا، بل كرامة. هذا الصوت يجب أن يصل، إلى كل من يعنيه الأمر، إلى كل مسؤول، إلى كل صاحب قرار. أن هذا الشعب يريد أن يعيش، يريد دولة حرّة، سيّدة، مستقلّة، موحّدة، يريد استقرارًا، يريد مستقبلاً لأجياله".
وختم الراعي: "فلنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات الأحبّاء: يا رب، نسلّمك كنيستك التي تسير في بحر هذا العالم، ونسلمك وطننا في هذه المرحلة الدقيقة، ونسلمك كل قلب يحمل قلقًا أو ينتظر رجاءً. علّمنا أن نلقي الشبكة حيث تريد، انت وأن نصغي إلى كلمتك بثقة، وأن نؤمن أنك حاضر معنا حتى في لحظات التعب. امنحنا سلامك الذي يفوق كل فهم، وثبّت رجاءنا، وقُد خطواتنا نحو مستقبل أكثر ثباتًا وطمأنينة، لأنك أنت القائد الراعي، وأنت القوة، وأنت الرجاء الذي لا يخيّب. فلك المجد والشكر أيها الآب والابن والروح
القدس
، الآن وإلى الأبد، آمين".
بعد القداس استقبل البطريرك الراعي المؤمنين المشاركين في الذبيحة الإلهية.
الراعي: الشعب يرفض الحرب
الراعي: الشعب يرفض الحرب
الراعي في عيد الشعانين: نحن مدعوون لنحمل السلام في قلوبنا
البطريرك الراعي من بكركي: نحن بحاجة إلى السلام بالوطن ومع جيراننا ومع مواطنينا وعلينا نشر ثقافة السلام بوجه الحرب والثأر
الراعي من جزين: الحرب لا تصنع مستقبلًا ولبنان رسالة سلام
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
15:41 | 2026-04-26
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
15:17 | 2026-04-26
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:05 | 2026-04-26
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
15:00 | 2026-04-26
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:47 | 2026-04-26
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
14:06 | 2026-04-26
في الضنية.. اشكال يتطور الى اطلاق نار واصابة شخص
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
