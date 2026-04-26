"الأحرار" يدين الاعتداء على أحد الكهنة في الفنار: كرامة المقامات الروحية خط أحمر

استنكر حزب الوطنيين الأحرار بشدة الإساءة التي طالت راعي العمارية، الأب ربيع التحومي، كما دان الاعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية، مؤكداً أن كرامة المقامات الروحية وهيبة الأجهزة المحلية هما خط أحمر.





وفي سياق متصل، استهجن الحزب أعمال العنف وإطلاق النار التي شهدتها ساحة ساقية الجنزير من قبل عناصر أمنية ضد المدنيين، واصفاً هذه التصرفات بغير المقبولة مهما كانت الذرائع، لما خلفته من ترهيب للمواطنين.





وطالب الحزب الأجهزة القضائية والمعنية بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المتورطين وضمان صون السلم الأهلي وكرامة المواطنين.

Advertisement