إلى سكان هذه البلدات... إنذار عاجل من أفيخاي أدرعي

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنذاراً عاجلاً الى في بلدات: ميفدون، شوكين، ، ارنون، الشرقية، زوطر الغربية وكفر .



وقال أدرعي: "في ضوء قيام " " بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش على العمل ضده بقوة".



وأضاف: "الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. فحرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة. كل من يوجد بالقرب من عناصر "حزب الله" او منشاته او وسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

