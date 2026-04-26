سلسلة اتصالات وتحرّكات لمرقص لحماية الصحافيين

26-04-2026 | 06:51
سلسلة اتصالات وتحرّكات لمرقص لحماية الصحافيين
يستكمل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص مطلع الأسبوع المقبل، اتصالاته وتحركاته في سعيه لحماية الصحافيين والاعلاميين من الاعتداءات الإسرائيلية.



ولهذه الغاية ستكون له سلسلة لقاءات في مكتبه في وزارة الإعلام، أبرزها:



عند الساعة الاولى من بعد ظهر غد الإثنين مع مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مرتينوس لتدعيم الملف القانوني. كما يستقبل عند الساعة الثانية نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، على أن يلتقي عند الساعة الثالثة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو (Hervé Magro) يرافقه المستشار السياسي رومان كالفاري (Romain Calvari) والمستشار الإعلامي مروان الطيبي لاستكمال الدعم الدبلوماسي لحماية الصحافيين والاعلاميين اللبنانيين.



وفي الإطار عينه، يستكمل الوزير مرقص لقاءاته يوم الثلثاء المقبل،  فيستقبل عند الساعة الواحدة من بعد الظهر وفداً من المكتب الاقليمي لليونسكو برئاسة مدير المكتب باولو فانتوني (Paolo Fantoni)، على أن يلتقي عند الساعة الثانية ممثل المنظمة الدولية الفرنكوفونية (OIF) في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان (Levon Amirjanyan).



تأتي هذه الاتصالات في اطار التحرك الذي أجراه الوزير مرقص في الأيام القليلة الماضية مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة ساندرا دو وال (Sandra de Waele) وعدد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، ومع الناطقة باسم "UNIFIL" كانديس أرديل (Candice Ardell) والمسؤول الإعلامي فيها داني غفري، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاخرست (Jeanine Hennis-Plasschaert)، والمكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت، والذين حمّلهم جميعاً مذكرات احتجاج كان وجهها الوزير مرقص الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بواسطة مندوبة لبنان الدائمة لدى المجلس السفيرة كارولين زيادة، ومنظمة اليونسكو في باريس بواسطة المندوبة الدائمة للبنان أمامها السفيرة هند درويش، والمقرّر الخاص للأمم المتحدة لقضايا الإعدام خارج القانون موريس تيدبال بنز (Morris Tidball-Binz). وقد أتت مذكّرات الاحتجاج التي رفعها الوزير مرقص بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وقد أودعها أيضاً لجنة القانون الدولي الإنساني. علماً أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (Volker Türk) سيقوم بزيارة لبنان قريباً بدعوة من الحكومة اللبنانية لتبيان الموقف على أرض الواقع واجراء استقصاء حول الاعتداءات الاسرائيلية.



ويشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد أصدرت قراراً بناء على طلب الوزير مرقص في جلستها الأخيرة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتاريخ ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ بتكليف نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري بقضية استشهاد الصحافية آمال خليل وجرح المصوّرة زينب فرج، عطفاً على قرار مجلس الوزراء تاريخ ٢ نيسان ٢٠٢٦ الصادر بناء على طلب الوزير مرقص والقاضي بتكليف الوزير متري بملف بالاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها الصحافيون والاعلاميون اللبنانيون والطواقم الطبية والاسعافية.
مواضيع ذات صلة
مرقص: نجدّد المطالبة بتحرّك دولي لحماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين لمناقشة حماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بعد الاجتماع الوزاري بالسرايا: عرضنا حاجات النازحين وركزنا على التوغّل الاسرائيلي وحماية الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-04-26
Lebanon24
15:17 | 2026-04-26
Lebanon24
15:05 | 2026-04-26
Lebanon24
15:00 | 2026-04-26
Lebanon24
14:47 | 2026-04-26
Lebanon24
14:06 | 2026-04-26
