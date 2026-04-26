يوحنا العاشر ترأس قداس رسامة الأرشمندريت أوردولوغلو

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر القداس الالهيّ والرسامة الأسقفية للأرشمندريت بولس أوردولوغلو، في مرسين، بمشاركة المطارنة آباء المجمع الأنطاكي المقدس: سلوان موسي (جبل لبنان)، باسيليوس منصور (عكار)، أثناسيوس فهد (اللاذقية)، إغناطيوس الحوشي (فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية)، أفرام معلولي (حلب). كما شارك متروبوليت في البطريركية القسطنطينية المطران غريغوريوس (فرانغاكيس). وشارك أيضًا الأسقف المعاون البطريركيّ أرسانيوس (دحدل)، وكهنة الرعايا. كما حضر القداس المطران أنطوان Elgad مطران اللاتين في الاسكندرون ، رؤساء الجمعيات وأبناء الرعايا.







خلال القداس، تمت الرسامة الأسقفية للأرشمندريت بولس اوردولوغلو، وألبسه البطريرك التاج وسلّمه عصا الرعاية قائلاً: "خذ هذه العصا ... وتقوّى بها روحيًا لتتمكّن من أن تشقّ أمواج البحر المتلاطمة حول الكنيسة المقدسة، وأن تقود شعبك الجديد سالمًا من كلّ عيب وشائبة الى ارض الوعد الابديّ... وذلك وسط هتاف مستحق!".







في نهاية القداس، كانت كلمة للبطريرك يوحنا العاشر قال فيها:







"نحن أبناء كنيسة أنطاكية، نحن أبناء هذه الأرض التي عبرت مخاض التاريخ وسلمتنا إيمان أجدادنا منقوشاً في الحجر كما في البشر. نحن أبناء هذه الأرض التي عانقت أقدام الرسل والقديسين. نحن أبناء أنطاكية العظمى التي جدلت للعالم اسم "مسيحيين" وأرقصته نغماً على شفاه الأجيال".







وتابع: "في هذه المواسم الفصحية المباركة وفي هذه الرسامة الأسقفية والحضور الأنطاكي المهيب، ها هي أنطاكية قد ارتدت حلتها الجديدة، لذلك نبارك باسمنا واسم آباء المجمع الأنطاكي المقدس للأسقف بولس وندعو له بخدمة مقبولة أمام مذبح الرب، كما نبارك لكل أبناء هذه المنطقة ولعائلة الاسقف بولس، كما أننا نؤكد بأن توافد الكثير من أبنائنا من دولة متعددة لهو دليل أن كنيسة أنطاكية وبقداستها مزروعة في قلب كل واحد منا، انطلاقاً من أنّ الهواء الذي نتنفّسه والقلب الذي بداخلنا، ينبض أنطاكية".







وختم: "نسأل الرب أن يمدَّ الأسقف بولس بالقوة كي يحافظ على وصية رسول الأمم بولس الرسول وألا يفتخر إلا بصليب يسوع المسيح ويحفظ هذه الوديعة. كما رفع غبطته الصلاة من أجل السلام وإنهاء الحروب".







الأسقف الجديد







ورد الأسقف الجديد بكلمة قال فيها: "في هذهِ اللّحظاتِ المباركةِ أتقدَّمُ مِنكُم، يا أَبانا وبطريركَنا يوحنّا العاشر، الكُلِّيَّ القَداسةِ والفَائقَ الِاحترام، بِالشُّكرِ والِامتنانِ على محبَّتِكُم الأَبويَّةِ الصَّادقَةِ، ورعايَتِكُمُ الْحنونةِ، وصَلواتِكُم، وَاهتِمامِكُمُ الَّذي لم يُفارِقْني في مسيرتي الكهنوتيَّة. محبَّتُكُم وثقَتُكُم، يا صاحبَ الغبطةِ، كانتْ سَنَدًا؛ وكَلِمَتُكُم كانتْ نورًا لِطَريقي؛ وأُبوَّتُكُم كانتْ مدرسةً في الخدمةِ والتَّواضعِ والصَّلاة. هذا الاهتمامُ وهذهِ الرّعايةُ كانا، وما يَزالَان، وأَنا واثقٌ أنَّهما سيَبقَيَان؛ لأنَّ علاقَةَ الأبوَّةِ والبنوَّةِ مبنيَّةٌ على المحبَّةِ، والمحبَّةُ لا تَسقُطُ أَبَدًا".







وتوجّه "بالشُّكرِ العميقِ إلى أصحابِ السّيادَةِ، أَعضاءِ المجمعِ الأَنطاكيِّ المقدَّسِ، على ثِقَتِهم الكبيرةِ الّتي أَولَوني إيَّاها. هذهِ الثِّقةُ، الّتي أُقدِّرُها كثيرًا، لا أراها تَشريفًا أو تكريمًا لشَخصي فَقَط، بل هيَ مسؤوليةٌ وأمانةٌ ثقيلةٌ في عُنقي أَضعُهَا أمامَ اللهِ ليُساعدَني في حَملِهَا بروحِ الطَّاعةِ والمسؤوليَّةِ، سائلًا الرّبَّ بصلواتِكُم ومحبَّتِكُم أن يُعينَ ضُعفي"، وأضاف سيادته: "أحني ركبتيَّ أمام عرش الرب الإله، الضابط الكل، الذي غمرني بنعمته أنا غير المستحق وأقامني خادماً في كرمه المقدّس، فله المجد والشكر إلى الأبد. كما أرفع طاعتي ومحبتي كإبنٍ لصاحب الغبطة، أبينا وراعينا، الذي ائتمنني على هذه الخدمة. والشكرَ لأصحاب السيادة الأجلاء والآباء الكهنة، والجمع الحاضر والغائب منهم أشكركم وأطلب صلواتكم".







وقال: "يا أحباء الرب، أبناء هذه الأبرشية الجديدة المباركة، إن الطريق أمامنا طويلٌ وشاق، وتحديات الخدمة جسيمة، لكننا لا نسير بقوتنا بل بقوة من غلب العالم. إنني أؤمن بيقينٍ لا يتزعزع، أن هذه الأبرشية الفتيّة ستنهض من جديد، وستزهر ورود تعزية، وستبقى منارةً للإيمان لا تطفئها المِحن؛ لأنَّ اللهَ في وَسَطِهَا فَلَنْ تَتَزَعْزَعَ".







بعد القداس، تقبَّل الأسقف الجديد التهاني بمناسبة رسامته.

