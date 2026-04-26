بلدية مرجعيون تدعو إلى الإخلاء الفوريّ للنازحين

أصدرت بلدية بيانًا دعت فيه إلى الإخلاء الفوري للنازحين، ومن هم من خارجها، مؤكدة أن مفاعيل بيانها السابق الصادر بتاريخ 12 آذار 2026 لا تزال سارية.



وأوضحت البلدية أنها تلقت اتصالًا من جيش العدو يطالب جميع ، ومن هم من خارج البلدة، بمغادرتها فورًا، تحت طائلة إخلائها بالكامل. كما حذّرت من أن أي مرور أو تواجد لعناصر تابعة ل" " سيعرّض البلدة لخطر الاستهداف.



ودعت البلدية جميع المعنيين إلى "عدم العودة في الوقت الراهن"، مشددة على "ضرورة الالتزام بالإخلاء حفاظًا على السلامة العامة".



وأعربت عن أسفها لاتخاذ هذه الإجراءات، مؤكدة أنها "تأتي في إطار الحرص على أمن الأهالي"، مناشدة الجميع التعاون في هذه المرحلة الدقيقة.

Advertisement