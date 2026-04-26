بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما استهدفناه اليوم في جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة بإسم الجيش واوية أنه في وقت سابق الأحد، هاجم الجيش الإسرائيلي من الجو وبنيران مدفعية مقاتلين وبنى تحتية عسكرية استخدمت من قبل شمال الأمامي.



وأضافت أنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها: خلايا إطلاق صواريخ عملت على دفع مخططات إطلاق نار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، منصة إطلاق مشحونة وجاهزة للإطلاق، مستودع وسائل قتالية ومبانٍ عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مقاتلين تم رصدهم يعملون داخل مبنى عسكري، ومقاتل آخر تم رصده على متن دراجة نارية".

— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 26, 2026




