Advertisement
لبنان
علماء جبل عامل: الصمت الرسمي تجاه العدوان تواطؤ مكتمل الأركان
26-04-2026
انتقد "تجمع علماء
جبل عامل
" بشدة الصمت الرسمي تجاه العدوان المستمر، معتبراً إياه موقفاً يعكس "التخلي عن المسؤولية والتواطؤ البارد". ووصف التجمع، في بيان له،
السلطة الحالية
بأنها لم تعد عاجزة فحسب، بل قررت إدارة ظهرها للشعب والتعامل مع الدماء كأنها تفاصيل عابرة.
وأشار البيان إلى وجود "سقوط" في أداء الدولة التي تعجز عن الشجب اللفظي للجريمة، بينما تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الجهات الداعمة للعدوان، واصفاً الأمر بأنه "انكشاف صريح لقرار الارتهان بدل الكرامة".
كما انتقد المشهد الداخلي واتهم السلطة بتجزئة الوطن وتفريغ المدارس من
النازحين
بقرارات إدارية باردة دون توفير بدائل، تاركةً المنكوبين لمصيرهم.
وفي سياق المساعدات، اتهم التجمع السلطة باتباع منطق "الانتقاء والجغرافيا" في توزيع التعويضات وبدلات الإيواء، حيث يتم التركيز على مناطق معينة وتجاهل أخرى، مما يجعل
الشهداء
والجرحى والنازحين خارج جدول الأولويات الرسمية.
واعتبر البيان أن هذا النهج يهدف بوعي كامل إلى التنصل من كلفة المواجهة ورميها على عاتق الناس.
وخلص التجمع إلى أن غياب الدولة وحمايتها للناس جعل من "
المقاومة
" معادلة فرضها الفراغ والانكشاف الرسمي، مؤكداً أنها الخيار الوحيد في ظل العجز والصمت والتخلي.
وختم البيان بتحذير السلطة من استمرار "الخفة والبرودة" في إدارة شؤون البلاد، داعياً إياها لاستعادة معناها كمسؤولية شاملة أو إسقاط شرعيتها بنفسها.
Advertisement
بري تعليقا على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
"تجمع علماء جبل عامل": قرار رجي بحق سفير ايران مرفوض
"تجمع علماء جبل عامل" للنازحين: إيواؤكم مسؤولية وطنية عامة
جشي يزور مستشفى جبل عامل ومراكز إيواء النازحين في الجنوب
قد يعجبك أيضاً
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
15:41 | 2026-04-26
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:17 | 2026-04-26
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
15:05 | 2026-04-26
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
15:00 | 2026-04-26
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
14:47 | 2026-04-26
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
16:00 | 2026-04-25
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
16:55 | 2026-04-25
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
16:44 | 2026-04-25
أيضاً في لبنان
15:41 | 2026-04-26
في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية
15:17 | 2026-04-26
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:05 | 2026-04-26
"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر
15:00 | 2026-04-26
أين يضع "حزب الله" طائراته؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:47 | 2026-04-26
طفلٌ في الصورة… هدفٌ في الميدان
14:06 | 2026-04-26
في الضنية.. اشكال يتطور الى اطلاق نار واصابة شخص
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
