رداً على الخروقات الإسرائيلية.. "حزب الله" يضرب "ميركافا" بمسيرتين

أصدر حزب بيانا بياناً أعلن فيه استهداف دبابة "ميركافا" تابعة للعدو في ساحة بلدة عند الساعة 17:45 من مساء اليوم الأحد.



وأوضح البيان أن العملية نفذت بواسطة محلقتين انقضاضيتين حققتا إصابة مؤكدة، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي دفاعاً عن وشعبه، ورداً على خروقات العدو المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداءات التي طالت قرى الجنوب وأدت إلى ارتقاء وسقوط جرحى في صفوف المدنيين.





