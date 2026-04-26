وحدة من الجيش تفكّك "قنبلة طيران" في تبنين.. إليكم التفاصيل

أعلنت أن وحدة مختصة من الجيش قامت بتفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان في بلدة تبنين بقضاء ، حيث جرى نقلها إلى موقع آمن للتعامل معها.



وجددت في بيانها دعوة المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التواجد في محيط الأماكن المتضررة، والمسارعة إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري فور العثور على أي جسم مشبوه حرصاً على سلامتهم.





