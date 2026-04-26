تحذير من بلدية حارة حريك للمدارس.. إليكم ما جاء في بيانها

أصدرت بلدية حارة حريك بياناً تحذيرياً، في ظل الظروف الأمنية الراهنة وحرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، حذّرت فيه جميع إدارات المدارس الواقعة ضمن نطاقها البلدي من البدء بالتعليم الحضوري.



وشددت البلدية على ضرورة الامتناع عن فتح أبواب المدارس حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية السلامة العامة. وحمّل البيان إدارات المدارس التي تخالف هذا القرار وتبادر إلى فتح أبوابها المسؤولية الكاملة عن سلامة التلاميذ والهيئات التعليمية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر أو أضرار.



وختمت البلدية بدعوة الأهالي إلى التعاون والتقيّد بهذا القرار لما فيه مصلحة الأبناء، مؤكدة أن السلامة مسؤولية الجميع.







Advertisement