Najib Mikati
"التقدمي" في ذكرى الانسحاب السوري: السيادة تُصان بالممارسة

26-04-2026 | 13:00
التقدمي في ذكرى الانسحاب السوري: السيادة تُصان بالممارسة
أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً استعادت فيه محطة نضالية بارزة من مسيرة الحزب الوطنية، بمناسبة مرور واحد وعشرين عاماً على انسحاب الجيش السوري من لبنان.

وأشار البيان إلى أن هذا الانسحاب، الذي تم في مثل هذا اليوم، جاء بعد تسعة وعشرين عاماً من الدخول السوري عام 1976، لافتاً إلى مفارقة تاريخية تمثلت في أن الدخول كان على دماء "المعلم الشهيد" كمال جنبلاط، بينما كان الخروج على دماء الرئيس رفيق الحريري.

واستحضر الحزب تضحيات "ثورة الأرز" التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، منطلقاً من اجتماع قريطم عقب جريمة اغتيال الحريري في 14 شباط 2005؛ حيث رفع الرئيس وليد جنبلاط الصوت عالياً باتهام نظام الأسد بالاغتيال، مما أطلق مساراً نضالياً وطنياً ساهم في إنهاء الوجود العسكري السوري.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ما تحقق كان نتيجة إرادة وطنية جامعة، مشدداً على أن السيادة والاستقلال والحرية مسؤولية مستمرة تُصان بالممارسة والعمل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبدالله في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: نتمسك اكثر من اي وقت مضى بفكرك الانساني التقدمي العلماني
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عن ذكرى انسحاب الجيش السوري.. منشور لباسيل
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدميّ": نستنكر الإعتداءات التي تطال سيادة وأمن الخليج العربيّ
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط… التقدمي يشدد على حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي

الجيش السوري

رفيق الحريري

وليد جنبلاط

الاستقلال

الاشتراكي

الحريري

Lebanon24
15:41 | 2026-04-26
Lebanon24
15:17 | 2026-04-26
Lebanon24
15:05 | 2026-04-26
Lebanon24
15:00 | 2026-04-26
Lebanon24
14:47 | 2026-04-26
Lebanon24
14:06 | 2026-04-26
