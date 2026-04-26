"التقدمي" في ذكرى الانسحاب السوري: السيادة تُصان بالممارسة

أصدرت مفوضية الإعلام في بياناً استعادت فيه محطة نضالية بارزة من مسيرة الحزب الوطنية، بمناسبة مرور واحد وعشرين عاماً على انسحاب من .



وأشار البيان إلى أن هذا الانسحاب، الذي تم في مثل هذا اليوم، جاء بعد تسعة وعشرين عاماً من الدخول السوري عام 1976، لافتاً إلى مفارقة تاريخية تمثلت في أن الدخول كان على دماء "المعلم الشهيد" كمال ، بينما كان الخروج على دماء الرئيس .



واستحضر الحزب تضحيات "ثورة " التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، منطلقاً من اجتماع قريطم عقب جريمة اغتيال في 14 شباط 2005؛ حيث رفع الرئيس الصوت عالياً باتهام نظام بالاغتيال، مما أطلق مساراً نضالياً وطنياً ساهم في إنهاء الوجود العسكري السوري.



وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ما تحقق كان نتيجة إرادة وطنية جامعة، مشدداً على أن السيادة والاستقلال والحرية مسؤولية مستمرة تُصان بالممارسة والعمل.





