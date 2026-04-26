تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آمال… حكاية صحافية تشبه الوطن

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
26-04-2026 | 13:48
A-
A+
آمال… حكاية صحافية تشبه الوطن
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت بولين ابو شقرا
طول حياتي، كنت أسمع باسم آمال خليل.
ما كان اسم عادي… كان هيبة.
كنت خاف من قوتها بالكتابة، من أخبارها، من حضورها بكل تفصيل أمني.
كنت حسّها بعيدة… وصعبة.

ما كنت متخيّلة إنو بيوم من الأيام، هالمسافة كلها تختفي.

مع بداية الحرب من سنتين، جمعنا غروب التنسيق الإعلامي.
وقتها بلّشت القصة.

رنّ التليفون:
"ست بولين، معك آمال خليل".

ومن هون… تغيّر كل شي.

يوماً بعد يوم، ما بقى في منافسة.
ما بقى في "سبق" بينّا.
صار في شراكة…
ولا خبر ينزل بلا ما نتشارك، ولا معلومة إلا ما تمرق بينّا.

"بدك تنزلي خبر؟ اسألي بولين".
"أنا بدي أنزل خبر… خليني إحكي مع آمال".

هيك ببساطة، صرنا نشتغل.
وهيك، من دون ما ننتبه، صرنا أقرب.

الاتصالات ما كانت توقف.
تفاصيل يومية، ضحك، توتر، أخبار، ضغط…
بس دايماً كنا سوا.

بس يمكن أكتر لحظة بقيت جواتي…
كانت بليلة الفصح المجيد.

طلعتِ لعندي،
وكنتِ برفقة الزميلين الصحافيين محمد الزناتي وإبراهيم ضاوي.

كانت زيارة قصيرة…
بس مش عادية أبداً.

كأنكِ كنتِ عم تودّعيني.

ضلّيتي تغمريني وتبوسيني،
وبين كل حضن وحضن، كنت عم حسّ قديش في حنية بقلبك…
حنيّة كبيرة، صادقة، ومشبعة حب.

أنا كنت بعرفك من الشقّ الإعلامي،
كنت بعرف قوتك وصلابتك بالخبر.
بس بهاللحظة، اكتشفتك عنجد.

اكتشفت طيبتك.
الطيبة اللي مش موجودة بسهولة،
اللي العالم كلها بتدور عليها… ويمكن ما بتلاقيها.

ضحكتك كانت دافية، خفيفة،
بس كان فيها شي أكبر من الضحكة.

مرقتِ بسرعة…
بس تركتِ أثر ما بيروح.

بقيت الاتصالات… لآخر لحظة.
لحد قبل ما تغيبي.

وبعدني لهلّق مقتنعة بشغلة وحدة:
أنتِ ما استسلمتِ… ولا بتشبهي الاستسلام.

يمكن ما في كلمة بتوصف شو كانت علاقتنا،
بس بعرف إنها كانت أكبر من شراكة خبر…
وأصدق من أي منافسة.

لليوم، بسأل حالي:
كنتِ عم تودّعيني؟
ولا كنتِ عم تتركِلي هالكمّ من الحنية… ليضلّ عايش جواتي.

امال يمكن غبتي…
بس اللي بيناتنا ما غاب.
ضلّك معي بكل خبر، بكل اتصال كان ممكن يصير… وما صار.
آمال خليل..مش بس اسم مرق بحياتي…
وداعا آمال …وداعا امال الجنوب وزهرة الحرية التي سقت الجنوب بدمها وتجذّرت بترابه الذي لم تتركه يومًا.. وداعًا بطلتي
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

العالم كله

آمال خليل

ابو شقرا

الطيبة

رنا ❗️

الصحاف

الطيب

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:22 | 2026-04-26
Lebanon24
15:54 | 2026-04-26
Lebanon24
15:41 | 2026-04-26
Lebanon24
15:17 | 2026-04-26
Lebanon24
15:05 | 2026-04-26
Lebanon24
15:00 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24