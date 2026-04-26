اليونيفيل تودّع جندياً إندونيسياً بـمراسم مهيبة.. رابع ضحية للسلام خلال شهر

أُقيم في حفل تأبين تكريماً للعريف ريكو براموديا، أحد جنود الكتيبة التابعة لقوة المؤقتة في "اليونيفيل"، الذي توفي متأثراً بجروح حرجة أصيب بها جراء انفجار مقذوف داخل قاعدته الشهر الماضي.



وأشاد رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، بتضحيات الجندي البالغ من العمر 31 عاماً، مشيراً إلى أنه رابع عنصر حفظ سلام إندونيسي يقدم التضحية القصوى في سبيل السلام بجنوب لبنان خلال أقل من شهر. وأكد أبانيارا خلال المراسم أن قوات حفظ السلام ستواصل حمل رسالة هؤلاء الجنود والبقاء على أهبة الاستعداد والالتزام بواجبها.



حضر المراسم في سفير ديكي كومار، وممثل والجيش اللبناني العميد مارون عزّي، إلى جانب قيادات من الكتيبة الإندونيسية. ويترك الراحل خلفه زوجة وطفلاً، علماً أن مهمته في لبنان، التي بدأت في نيسان من العام الماضي، كانت المهمة الأولى له خارج بلده.





