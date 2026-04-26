تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"اليونيفيل" تودّع جندياً إندونيسياً بـ"مراسم مهيبة".. رابع ضحية للسلام خلال شهر

Lebanon 24
26-04-2026 | 15:05
A-
A+
اليونيفيل تودّع جندياً إندونيسياً بـمراسم مهيبة.. رابع ضحية للسلام خلال شهر
اليونيفيل تودّع جندياً إندونيسياً بـمراسم مهيبة.. رابع ضحية للسلام خلال شهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أُقيم في بيروت حفل تأبين تكريماً للعريف ريكو براموديا، أحد جنود الكتيبة الإندونيسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الذي توفي متأثراً بجروح حرجة أصيب بها جراء انفجار مقذوف داخل قاعدته الشهر الماضي.

وأشاد رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، بتضحيات الجندي البالغ من العمر 31 عاماً، مشيراً إلى أنه رابع عنصر حفظ سلام إندونيسي يقدم التضحية القصوى في سبيل السلام بجنوب لبنان خلال أقل من شهر. وأكد أبانيارا خلال المراسم أن قوات حفظ السلام ستواصل حمل رسالة هؤلاء الجنود والبقاء على أهبة الاستعداد والالتزام بواجبها.

حضر المراسم في مطار بيروت سفير إندونيسيا ديكي كومار، وممثل وزارة الدفاع والجيش اللبناني العميد مارون عزّي، إلى جانب قيادات من الكتيبة الإندونيسية. ويترك الراحل خلفه زوجة وطفلاً، علماً أن مهمته في لبنان، التي بدأت في نيسان من العام الماضي، كانت المهمة الأولى له خارج بلده.

Advertisement
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

قوة الأمم المتحدة

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

وزارة الدفاع

الإندونيسية

مطار بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:22 | 2026-04-26
Lebanon24
15:54 | 2026-04-26
Lebanon24
15:41 | 2026-04-26
Lebanon24
15:17 | 2026-04-26
Lebanon24
15:00 | 2026-04-26
Lebanon24
14:47 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24