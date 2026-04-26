إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم

أفادت مصادر متابعة أنه طُلب من أهالي الجنوب، خاصة مالكي الآليات الثقيلة (شاحنات، جرافات، حفارات)، بضرورة توثيق آلياتهم عبر تصويرها إلى جانب لوحات سياراتهم الخاصة.

وذكرت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى تزويد لجنة "الميكانيزم" بهذه الصور وتوثيقها رسمياً، وذلك كخطوة احترازية لتفادي استهداف هذه الآليات بالقصف وتجنيبها العمليات العسكرية الميدانية.