في الجنوب... سلسلة غارات تستهدف بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية

تصاعدت حدة العدوان على عصر اليوم، حيث شن الطيران الحربي والمسيّر سلسلة غارات استهدفت بلدات خربة سلم، وصفد البطيخ، وكفرتبنيت، وكفردونين، وبيت ياحون، بالإضافة إلى غارات على أطراف الفوقا والمناطق الواقعة بين جبال البطم وصديقين.



وتزامن الجو مع قصف مدفعي عنيف بالقذائف الثقيلة طال بلدات كفرا، وياطر، وأرنون، وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، بينما نفذت قوات إطلاق نار باتجاه بلدتي المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور.



وسجلت أجواء مدينة بنت تحليقاً لمروحية "أباتشي" نفذت عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه أحياء المدينة، فيما نفذ العدو عملية تفجير بين بلدتي يارون وبنت جبيل. وفي غضون ذلك، حلق الطيران الحربي على علو منخفض في أجواء قضاء ، بالتزامن مع تحليق لمسيرات معادية فوق راشيا والسفح لجبل الشيخ.

