وزارة الصحة: 14 شهيدا في غارات الجيش الاسرائيلي اليوم

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو على اليوم 26 نيسان، أدت إلى 14 شهيدا من بينهم طفلان وامرأتان وإصابة 37 بجروح من بينهم ثلاث نساء.

