حالته حرجة.. مجهولون أطلقوا النار على أحد الأشخاص في الشمال

أقدم مجهولون يستقلّون دراجة نارية ليل امس على إطلاق النار باتجاه المدعو "ع.ح" ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في البطن والقدم، وقد وُصفت حالته بالحرجة، حسب مندوبة " "



ووقع الحادث في منطقة أبي سمراء، بالقرب من سوبرماركت .



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى الموقع، وعملت فتح تحقيق لكشف هوية مطلقي النار وتعقّبهم تمهيدًا لتوقيفهم.

Advertisement