لبنان

مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-04-2026 | 01:15
مصرف لبنان يعترض على الـ 100 ألف دولارلكل مودع
قال مصدر نيابي يُعنى بالشؤون المالية إن مصرف لبنان اعترض مجدداً على ضمان أو إعطاء مبلغ 100 ألف دولار كاملةً لكل مودع، كما ورد في مشروع قانون الفجوة المالية.
وأشار المصدر إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق على منح كل مودع 100 ألف دولار من وديعته، بغض النظر عمّا كان قد سحبه سابقاً بموجب التعميمين 158 و166.
إلا أن مصرف لبنان، ومنذ فترة وجيزة، اعترض على هذا البند، مطالباً اللجنة المختصة بتعديله ليصبح على الشكل التالي:
“تُحسم كل المبالغ التي سُحبت بموجب التعاميم خلال السنوات الماضية من مبلغ الـ100 ألف دولار المضمون في القانون.”
لكن لجنة المال رفضت هذا الاقتراح، وطلبت أن يردها موقف أو اقتراح رسمي مكتوب من الحكومة بشأن هذا التعديل، باعتبار أن اللجنة غير مضطرة لمواجهة المودعين الرافضين لاقتراح مصرف لبنان".
 
المصدر: خاص لبنان24
