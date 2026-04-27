مصرف لبنان يعترض على الـ 100 ألف دولارلكل مودع

وأشار المصدر إلى أن كان قد وافق على منح كل مودع 100 ألف دولار من وديعته، بغض النظر عمّا كان قد سحبه سابقاً بموجب التعميمين 158 و166.إلا أن مصرف ، ومنذ فترة وجيزة، اعترض على هذا البند، مطالباً بتعديله ليصبح على الشكل التالي:“تُحسم كل المبالغ التي سُحبت بموجب التعاميم خلال السنوات الماضية من مبلغ الـ100 ألف دولار المضمون في القانون.”لكن رفضت هذا الاقتراح، وطلبت أن يردها موقف أو اقتراح رسمي مكتوب من الحكومة بشأن هذا التعديل، باعتبار أن اللجنة غير مضطرة لمواجهة المودعين الرافضين لاقتراح مصرف لبنان".