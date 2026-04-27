20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
لبنان
القضاء العسكري يباشر التحقيق في ملف ساقية الجنزير وشريم يمثل اليوم
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-04-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر قضائي" إن لا تهاون إطلاقاً في قضية الإشكال الذي وقع في منطقة ساقية الجنزير في
بيروت
السبت ،وأن
القضاء
سيتخذ مجراه على المستويات كافة".
وأوضح المصدر أن القضاء المالي سيواصل النظر في الشكوى المقدّمة بشأن فواتير المولدات، للتحقق مما إذا كانت الأسعار تراعي الآلية القانونية التي تحددها
وزارة الطاقة
، لاسيما لجهة احتساب سعر الكيلواط مضروباً بعدد ساعات التغذية.وفي موازاة ذلك، فان القضاء العسكري، عبر
مفوض الحكومة
لدى
المحكمة العسكرية
القاضي
كلود غانم
استدعى العميد في أمن
الدولة محمد
شريم الى التحقيق اليوم والادلاء بافادته امام العميد
بسام أبو
فرح.
كما تم استدعاء جميع العناصر الذين شاركوا في الحادثة، للتحقيق في أعمال الضرب وإطلاق النار، وتقييم مدى قانونية المهمة الموكلة إليهم، إضافة إلى السلوك غير المنضبط الذي رافق الإشكال.
وختم المصدر بالتأكيد أن القانون سيأخذ مجراه كاملاً، بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه ومحاسبة المعتدين، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث في العاصمة بيروت.
المصدر: خاص لبنان24
