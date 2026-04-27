القضاء العسكري يباشر التحقيق في ملف ساقية الجنزير وشريم يمثل اليوم

وأوضح المصدر أن القضاء المالي سيواصل النظر في الشكوى المقدّمة بشأن فواتير المولدات، للتحقق مما إذا كانت الأسعار تراعي الآلية القانونية التي تحددها ، لاسيما لجهة احتساب سعر الكيلواط مضروباً بعدد ساعات التغذية.وفي موازاة ذلك، فان القضاء العسكري، عبر لدى القاضي استدعى العميد في أمن شريم الى التحقيق اليوم والادلاء بافادته امام العميد فرح.كما تم استدعاء جميع العناصر الذين شاركوا في الحادثة، للتحقيق في أعمال الضرب وإطلاق النار، وتقييم مدى قانونية المهمة الموكلة إليهم، إضافة إلى السلوك غير المنضبط الذي رافق الإشكال.وختم المصدر بالتأكيد أن القانون سيأخذ مجراه كاملاً، بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه ومحاسبة المعتدين، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث في العاصمة بيروت.