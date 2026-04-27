لبنان

مصدر ديبلوماسي: عون يقيّم"جدوى اللقاء"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-04-2026 | 01:45
مصدر ديبلوماسي: عون يقيّمجدوى اللقاء
قال مصدر ديبلوماسي مواكب للمسار التفاوضي اللبناني–الإسرائيلي برعاية أميركية، إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بصفته المعني الأول بهذا الملف، يتمتع بهامش واسع من الحرية في إدارته، من دون أن يكون مقيّداً بإملاءات داخلية أو خارجية، بما فيها الأميركية.

وأشار المصدر إلى أن عون يقيّم بنفسه جدوى أي لقاء محتمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وهو لن يبني قراره على المواقف أو التصريحات سواء الداخلية أو الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل سيتخذه في الوقت المناسب انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا.

وختم بأن الهدف الأساس يبقى تحقيق السيادة الكاملة للبنان على كامل أراضيه (10,452 كلم²)، وترسيخ حصرية قرار الدولة، وبسط سلطة القوى الأمنية الشرعية على كل الأراضي اللبنانية.
 
المصدر: خاص لبنان24
