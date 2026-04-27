مصدر ديبلوماسي: عون يقيّمجدوى اللقاء

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مصدر ديبلوماسي: عون يقيّم"جدوى اللقاء"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-04-2026
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر ديبلوماسي مواكب للمسار التفاوضي اللبناني–
الإسرائيلي
برعاية أميركية، إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بصفته المعني الأول بهذا الملف، يتمتع بهامش واسع من الحرية في إدارته، من دون أن يكون مقيّداً بإملاءات داخلية أو خارجية، بما فيها الأميركية.
وأشار المصدر إلى أن عون يقيّم بنفسه جدوى أي لقاء محتمل مع رئيس الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو في
البيت الأبيض
، وهو لن يبني قراره على المواقف أو التصريحات سواء الداخلية أو الصادرة عن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بل سيتخذه في الوقت المناسب انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا.
وختم بأن الهدف الأساس يبقى تحقيق السيادة الكاملة للبنان على كامل أراضيه (10,452 كلم²)، وترسيخ حصرية قرار الدولة، وبسط سلطة القوى الأمنية الشرعية على كل الأراضي
اللبنانية
.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24