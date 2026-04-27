Advertisement
لبنان
"الطائف" تحت الاختبار وهواجس الشراكة تتصاعد
هتاف دهام - Hitaf Daham
|
Lebanon 24
27-04-2026
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد المشهد اللبناني في المرحلة الراهنة تحوّلاً لافتاً مع بروز حراك
سعودي
متقدّم أعاد ترتيب أولويات المرحلة، ليس فقط من زاوية إدارة الاستقرار الداخلي، بل من خلال محاولة بلورة مقاربة سياسية مختلفة ترسم ملامح ما بعد التصعيد. هذا الحراك لا ينفصل عن شبكة اتصالات إقليمية ودولية، تتقاطع فيها المصالح
السعودية
مع كل من مصر وفرنسا والولايات المتحدة، في محاولة لإنتاج رؤية مشتركة تمنع الانزلاق الداخلي وتضبط إيقاع أي مسار تفاوضي قبل أوانه.
في هذا السياق، تبرز مقاربة تقوم على تثبيت التوازنات الداخلية، علماً أن زيارة الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان أكدت ضرورة عدم ذهاب السلطة في
لبنان
إلى مفاوضات غير محسوبة مع
إسرائيل
، ولا إلى مغامرة قد تهدد الاستقرار الهش، بل شددت على أولوية إعادة انتظام الداخل وفق مرجعية اتفاق الطائف وأهمية تثبيت مسار التوافق بين الرؤساء الثلاثة. وهذا الطرح يعيد إحياء فكرة التفاهم بين الرئاسات الثلاث، بما يشبه إعادة إنتاج صيغة الترويكا، ولكن بصيغة محدثة لا تتعارض مع النصوص الدستورية ولا تمس بصلاحيات أي موقع، خصوصاً رئاسة الحكومة التي تحظى بحساسية خاصة في المقاربة السعودية. الهدف هنا ليس إعادة إنتاج تجربة سابقة بحذافيرها، بل استعادة الحد الأدنى من التنسيق الذي يسمح بإدارة الدولة ومنع انهيارها أو سقوطها، وهناك خشية سعودية على الطائف، فأي اقتتال داخلي تسعى إليه إسرائيل من شأن تبعاته أن يطيح باتفاق الطائف الذي يجب الذهاب إلى تطبيقه بحذافيره، علماً أن رئيس الحكومة نواف سلام، ووفق ما ينقل عنه، يتمسك بموقف واضح رافض لأي صيغة من الترويكا السياسية، ويؤكد التمسك الحرفي باتفاق الطائف باعتباره الإطار الناظم للعلاقة بين السلطات ولتوزيع الصلاحيات التنفيذية بما يحفظ موقع رئاسة الحكومة ودورها الدستوري. وبالتوازي، سُجلت في الأيام الأخيرة ملاحظات داخل البيئة السنية البيروتية على أداء مؤسسات الحكم، لا سيما في ما يتعلق بصورة السلطة التنفيذية وتوازنها، وسط مقاربة تعتبر أن مشهدية بعبدا تعكس أحياناً عودة إلى نمط من إدارة السلطة يشبه ما قبل اتفاق الطائف، حيث تتوسع صلاحيات رئاسة الجمهورية على حساب ما أرساه الدستور.
وسط كل ذلك، فإن هذا المسار السعودي، على الرغم من طابعه التهدوي، لا يخلو من هواجس، ولا سيما داخل البيئة المسيحية، حيث يتنامى القلق من أي تفاهمات إقليمية محتملة قد تنعكس على الوجود المسيحي من دون ضمان شراكة فعلية. هذه المخاوف تستند إلى تجارب سابقة، حيث شعر جزء من اللبنانيين أن تطبيق اتفاق الطائف جاء انتقائياً، ما أدى إلى اختلال في التوازنات بدل تثبيتها.
وعليه تُقرأ المقاربة السعودية التي تنسج قنوات تواصل مع طهران في بعض الأوساط المسيحية بحذر، خصوصاً في ما يتعلق بالتصورات المطروحة لمستقبل النظام السياسي. فثمة من يرى أن الحديث عن تطبيق إصلاحات الطائف قد يُفضي تدريجياً إلى مسار أوسع يتضمن إلغاء الطائفية السياسية واعتماد مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، مقابل حصر الطائفية في الوظيفة العامة بالفئة الأولى، وهو مسار يثير نقاشاً حساساً حول توازنات المشاركة الوطنية. وتزداد حساسية هذا النقاش بالنظر إلى أن الموقع المسيحي في الدولة يمتد من رئاسة الجمهورية إلى مواقع أساسية في المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية والقضائية، ما يجعل أي تعديل في بنية النظام أو آليات إنتاج السلطة مسألة تتصل مباشرة بالشراكة الوطنية لا بالتفاصيل التقنية للإصلاح.
من هنا، يتمسك كثير من المسيحيين بقراءة مختلفة للطائف تقوم على أولوية تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية كمدخل إصلاحي أساسي، قبل الانتقال إلى بنود أكثر حساسية كإلغاء الطائفية السياسية. كما يربط البعض أي تطوير للنظام بمعالجة مسألة السلاح خارج إطار الدولة، باعتبارها عقدة جوهرية تمس مفهوم السيادة وتوازن السلطة.
في المقابل، تبدو الرؤية السعودية أكثر تدريجية، إذ تنطلق من استكمال تطبيق الطائف كما هو ضمن مسار إصلاحي طويل الأمد. ومن هذا المنطلق، ترفض الرياض الطروحات الفدرالية أو الكيانية، وتدفع باتجاه إعادة بناء الدولة من داخل المؤسسات القائمة لا عبر القفز فوقها. وقد شدد الموفد السعودي يزيد بن فرحان خلال لقائه رئيس
التيار الوطني الحر
جبران باسيل ورئيس حزب "القوات
اللبنانية
"سمير جعجع على أهمية تطبيق اتفاق الطائف والمحافظة على الاستقرار الداخلي وحماية الشراكة وقطع الطريق على أي اقتتال داخلي.
غير أن الإشكالية لا تكمن، بحسب أوساط مسيحية، في مضمون الإصلاحات بقدر ما تكمن في آلية إنتاجها. فالتجارب اللبنانية أثبتت أن أي تسوية لا تقوم على شراكة فعلية ومتوازنة تبقى عرضة للاهتزاز. لذلك، فإن أي مسار سياسي جديد، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الطائف أو تطويره، يحتاج إلى غطاء وطني شامل تكون فيه كل المكونات شريكاً كاملاً في القرار لا مجرد متلقٍ لنتائجه. وعليه، تبرز الحاجة إلى تنظيم الحضور المسيحي في هذه المرحلة، ليس من باب الاصطفاف الطائفي، بل من باب ضمان المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد. وقد تُطرح هنا فكرة إنشاء إطار تنسيقي أو لجنة متابعة تضم القيادات والشخصيات المؤثرة بهدف توحيد الرؤية ومواكبة أي مسار تفاوضي أو تسووي.
في المحصلة، يبدو المشهد مقبلاً على مرحلة دقيقة من إعادة تعريف التوازنات الداخلية، فبين هواجس المكونات، وتباين القراءات حول الطائف، ومحاولات تثبيت الاستقرار عبر تفاهمات خارجية، يبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بقدرة الداخل على إنتاج صيغة مشتركة تمنع أي شعور بالاستقواء أو التهميش، وتحفظ في الوقت نفسه جوهر الشراكة التي تأسس عليها الكيان.
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
"المُلحق الأوروبي" للمونديال.. الكبار تحت الاختبار قبل الحسم ولا ضمانات
Lebanon 24
"المُلحق الأوروبي" للمونديال.. الكبار تحت الاختبار قبل الحسم ولا ضمانات
27/04/2026 12:00:36
27/04/2026 12:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي "فسخ" اتفاق الشراكة مع إسرائيل
Lebanon 24
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي "فسخ" اتفاق الشراكة مع إسرائيل
27/04/2026 12:00:36
27/04/2026 12:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
X تطلق ميزة "الشراكة المدفوعة" لتعزيز شفافية المحتوى
Lebanon 24
X تطلق ميزة "الشراكة المدفوعة" لتعزيز شفافية المحتوى
27/04/2026 12:00:36
27/04/2026 12:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أسبوع رابع من الحرب.. الجنوب تحت الغارات عمليات "الحزب" تتصاعد وحصيلة الشهداء ترتفع
Lebanon 24
أسبوع رابع من الحرب.. الجنوب تحت الغارات عمليات "الحزب" تتصاعد وحصيلة الشهداء ترتفع
27/04/2026 12:00:36
27/04/2026 12:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تريد استمرار الحرب من دون "شهود"
Lebanon 24
إسرائيل تريد استمرار الحرب من دون "شهود"
05:00 | 2026-04-27
27/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدويهي من بعبدا: لا خلاص للبنان إلا بتعزيز سلطة الدولة وتنفيذ القرارات السيادية
Lebanon 24
الدويهي من بعبدا: لا خلاص للبنان إلا بتعزيز سلطة الدولة وتنفيذ القرارات السيادية
04:55 | 2026-04-27
27/04/2026 04:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الوطني للاعلام يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين ويشيد بمتابعة الوزير مرقص
Lebanon 24
المجلس الوطني للاعلام يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين ويشيد بمتابعة الوزير مرقص
04:54 | 2026-04-27
27/04/2026 04:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال وقفة "التحية".. كلام مؤثر من ابنة أخ الشهيدة آمال خليل
Lebanon 24
خلال وقفة "التحية".. كلام مؤثر من ابنة أخ الشهيدة آمال خليل
04:47 | 2026-04-27
27/04/2026 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع وزاري في السراي برئاسة سلام.. تشديد على الأمن وضبط الأسعار والاستقرار النقدي
Lebanon 24
اجتماع وزاري في السراي برئاسة سلام.. تشديد على الأمن وضبط الأسعار والاستقرار النقدي
04:47 | 2026-04-27
27/04/2026 04:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
14:00 | 2026-04-26
26/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
Lebanon 24
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:17 | 2026-04-26
26/04/2026 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان المدعوم سعوديًا سيكون أقوى في مفاوضاته المباشرة
Lebanon 24
لبنان المدعوم سعوديًا سيكون أقوى في مفاوضاته المباشرة
09:01 | 2026-04-26
26/04/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكاتب
هتاف دهام - Hitaf Daham
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-04-27
إسرائيل تريد استمرار الحرب من دون "شهود"
04:55 | 2026-04-27
الدويهي من بعبدا: لا خلاص للبنان إلا بتعزيز سلطة الدولة وتنفيذ القرارات السيادية
04:54 | 2026-04-27
المجلس الوطني للاعلام يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين ويشيد بمتابعة الوزير مرقص
04:47 | 2026-04-27
خلال وقفة "التحية".. كلام مؤثر من ابنة أخ الشهيدة آمال خليل
04:47 | 2026-04-27
اجتماع وزاري في السراي برئاسة سلام.. تشديد على الأمن وضبط الأسعار والاستقرار النقدي
04:45 | 2026-04-27
محفوض: من باع وطنه للخارج سيسقط مع تغيّر الموازين
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
27/04/2026 12:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
27/04/2026 12:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
27/04/2026 12:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
