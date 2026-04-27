اجتماعات أمنية لعون

أفادت رئاسة الجمهورية عن أنّ رئيس الجمهورية عرض الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة واستمرار الاعتداءات ، مع كلٍّ من اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات ، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.