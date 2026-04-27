|
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
لبنان
عن آلية إعادة الودائع.. بيان توضيحي لمصرف لبنان
Lebanon 24
27-04-2026
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
مصرف لبنان
في بيان أنّ "لا هدف له، ولا لحاكمه سوی تحقیق مجموعة من الأولويات الراسخة الحفاظ على الاستقرار النقدي، في كل ظروف العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الإنتظام المالي لاستعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطاً أساسيّاً لنمو الاقتصاد، وتعزيز
المالية العامة
للدولة، بما في ذلك ثبات العملة الوطنية، لتمكين الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها حيال المواطنين وموظفى القطاع العام".
وأكد المصرف، أنّه "ملزم وملتزم أجندةً واحدة وهي صَون الاستقرار النقدي، وقد دأب على العمل بشكل مثابر مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما منها وزارة المال، ومالجهات الفاعلة كافة في القطاع المالي، لتأمين تدفقٍ مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وذلك ضمن القواعد والأطر التي لا تمس بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها المصرف في حماية الأموال المخصصة للمودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازنٍ سليم بينهما".
أضاف: "يعمل المصرف حصراً ضمن إطار القانون، وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المال بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية، وهو حريص في هذه المرحلة الحساسة أن يؤكد على التزامه التام حرفية الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف وفي مقدمها المحافظة على سلامة النقد اللبناني".
كما أكد أنّ "الاستقرار السياسي التي تعمل عليه الحكومة هو الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن التقدم في هذا المسار يُشكّل العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار
الاقتصاد الوطني
وتعافي القطاعين العام والخاص".
مواضيع ذات صلة
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية.. بيان توضيحي من الأمن العام
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
بعد القرار بحقّ السفير الإيرانيّ... بيان توضيحيّ من وزارة الخارجيّة
تجمع أصحاب المولدات: ندعو إلى إعادة النظر في آلية التسعيرة المعتمدة
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تريد استمرار الحرب من دون "شهود"
إسرائيل تريد استمرار الحرب من دون "شهود"
الدويهي من بعبدا: لا خلاص للبنان إلا بتعزيز سلطة الدولة وتنفيذ القرارات السيادية
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-04-27
إسرائيل تريد استمرار الحرب من دون "شهود"
04:55 | 2026-04-27
الدويهي من بعبدا: لا خلاص للبنان إلا بتعزيز سلطة الدولة وتنفيذ القرارات السيادية
04:54 | 2026-04-27
المجلس الوطني للاعلام يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين ويشيد بمتابعة الوزير مرقص
04:47 | 2026-04-27
خلال وقفة "التحية".. كلام مؤثر من ابنة أخ الشهيدة آمال خليل
04:47 | 2026-04-27
اجتماع وزاري في السراي برئاسة سلام.. تشديد على الأمن وضبط الأسعار والاستقرار النقدي
04:45 | 2026-04-27
محفوض: من باع وطنه للخارج سيسقط مع تغيّر الموازين
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
27/04/2026 12:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
27/04/2026 12:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
27/04/2026 12:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
