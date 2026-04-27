عن آلية إعادة الودائع.. بيان توضيحي لمصرف لبنان

27-04-2026 | 03:21
عن آلية إعادة الودائع.. بيان توضيحي لمصرف لبنان
اعتبر مصرف لبنان في بيان أنّ "لا هدف له، ولا لحاكمه سوی تحقیق مجموعة من الأولويات الراسخة الحفاظ على الاستقرار النقدي، في كل ظروف العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الإنتظام المالي لاستعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطاً أساسيّاً لنمو الاقتصاد، وتعزيز المالية العامة للدولة، بما في ذلك ثبات العملة الوطنية، لتمكين الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها حيال المواطنين وموظفى القطاع العام".
وأكد المصرف، أنّه "ملزم وملتزم أجندةً واحدة وهي صَون الاستقرار النقدي، وقد دأب على العمل بشكل مثابر مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما منها وزارة المال، ومالجهات الفاعلة كافة في القطاع المالي، لتأمين تدفقٍ مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وذلك ضمن القواعد والأطر التي لا تمس بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها المصرف في حماية الأموال المخصصة للمودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازنٍ سليم بينهما".

أضاف: "يعمل المصرف حصراً ضمن إطار القانون، وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المال بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية، وهو حريص في هذه المرحلة الحساسة أن يؤكد على التزامه التام حرفية الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف وفي مقدمها المحافظة على سلامة النقد اللبناني".

كما أكد أنّ "الاستقرار السياسي التي تعمل عليه الحكومة هو الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن التقدم في هذا المسار يُشكّل العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعين العام والخاص".
مواضيع ذات صلة
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية.. بيان توضيحي من الأمن العام
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد القرار بحقّ السفير الإيرانيّ... بيان توضيحيّ من وزارة الخارجيّة
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع أصحاب المولدات: ندعو إلى إعادة النظر في آلية التسعيرة المعتمدة
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-27
Lebanon24
04:55 | 2026-04-27
Lebanon24
04:54 | 2026-04-27
Lebanon24
04:47 | 2026-04-27
Lebanon24
04:47 | 2026-04-27
Lebanon24
04:45 | 2026-04-27
