بالفيديو.. عمليات إسرائيلية ضخمة في الجنوب

أعلن الجيش أن قوات لواء "غولاني" نفذت خلال الأيام الأخيرة عمليات في ، قال إنها استهدفت إزالة تهديدات قرب الأمامي.

وبحسب بيان الجيش، دمّرت القوات أكثر من 50 بنية تحتية زعم إنها تابعة لـ" "، بينها مجمّع تحت الأرض زعم أنه استُخدم لتنفيذ هجمات ضد قواته وإسرائيل.

وأشار البيان إلى أن القوات نفذت مداهمة في منطقة عدشيت ، وعثرت داخل غرفة أطفال على مخزون من الأسلحة والوسائل القتالية، بينها عبوات ناسفة، وبنادق كلاشنيكوف، وقنابل يدوية، وصواريخ "RPG"، ورشاشات وذخائر ومعدات قتالية.

واتهم الجيش الإسرائيلي "حزب الله" بالعمل من داخل المناطق السكنية في ، مستغلاً السكان المدنيين لتنفيذ مخططات ضد وقواتها، على حد تعبيره.

وأكد الجيش أنه سيواصل العمل ضد ما وصفه بالتهديدات الموجهة إلى مواطني إسرائيل وقواته، وفق توجيهات المستوى السياسي.

