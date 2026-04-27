لبنان

لبنان سيتأثر بمنخفض جوي محدود... وهكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!

Lebanon 24
27-04-2026 | 03:26
لبنان سيتأثر بمنخفض جوي محدود... وهكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، بخاصة في المناطق الداخلية، وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع فرص تساقط حبات البرد، ثم تنحسر الأمطار مساء.


وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  
طقس ربيعي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب لبنان، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وبقاء بعض التقلبات المحلية، حتى مساء يوم غد الثلثاء.  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم جزئيا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع فرص هطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، على ان تنحسر الامطار خلال الليل.

الثلاثاء:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، بخاصة في المناطق الداخلية، وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع فرص تساقط حبات البرد، ثم تنحسر الأمطار مساء.

الأربعاء:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الخميس:  

غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل وفوق الجبال، مع ضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 16 درجة ، في الداخل من 9 الى 22 درج.

-الرياح السطحية: شمالية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80% .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:5,55

-ساعة غروب الشمس: 19,17
