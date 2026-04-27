صورة لامرأة تبيع أونصات ذهبية مغشوشة.. هل وقعتم ضحيتها؟

"بناءً على إشارة المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة سيّدة مجهولة الهويّة، للاشتباه بتنفيذها عمليّات احتياليّة في مدينة وضواحيها، بحيث قامت ببيع أونصة ذهبيّة مغشوشة بطريقة احترافية إلى أحد مالكي محال المجوهرات في طرابلس، بعد أن أوهمته بأنّها أصليّة.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين يعرفون أي شيء عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمين: 423039-06 أو 626393-06 لإجراء المقتضى القانوني. علمًا بأنّ كل من يُسهم في تقديم أيّ معلومة عنها يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون".