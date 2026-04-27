عبدالله: التفاوض مطلب أساسي يجب الاسراع به

نوه النائب بـ " جهود الرئيس الأميركي والولايات المتحدة الأميركية للدفع باتجاه وقف التصعيد المستمر على ووقف اطلاق النار الذي لم ينجح حتى اليوم لكن للجانب الحق في عرض ما يراه مناسبا، أما الجانب اللبناني فعليه أن يخطو خطوات هادئة ومدروسة تحفظ المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية".





ورأى في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "التفاوض مطلب أساسي ويجب الاسراع به لتجنب المزيد من الخسائر لكن الاهم تحت سقف تنفيذ المطالب الاساسية بخطوات متدرجة وهي تثبيت وقف اطلاق النار، الانسحاب الاسرائيلي، اعادة الاسرى وإعادة الاعمار".







ونبّه الى أن "لبنان ليس في موقع قوة لكن لا يمكن للبنان تقديم كل أوراقه والاستسلام أمام الإسرائيلي".

