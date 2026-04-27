الراعي استقبل سفير قطر وتأكيد دعم لبنان ودعوة لنبذ العنف وتعزيز الاستقرار

إستقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي سفير دولة قطر في الشيخ سعود بن عب دالرحمن آل ثاني، وجرى عرض الأوضاع والتطورات الراهنة محليا وإقليميا. وكان تشديد على "نبذ لغة القتل والدمار وانتهاك حقوق وكرامة الإنسان."



الشيخ سعود قال بعد اللقاء:" تناولنا العلاقات الثنائية وثمنا العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بدولة قطر حكومة وشعبا وعبرنا عن كل التقدير والمودة للبنان وشعبه".



وأضاف:"كذلك تطرقنا الى الوضع اللبناني، وقطر هي الداعم الأكبر للبنان تاريخيا وحتى اليوم. هناك مشاريع كثيرة تعمل فيها قطر في لبنان. ونحن نتمنى السلام للبنان وان تعود الحياة فيه الى ما كانت عليه سابقا".



