


لبنان
قاسم: المقاومة مستمرة ويجب وقف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
27-04-2026
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ نعيم قاسم إن "المقاومة في
لبنان
مستمرة وباقية ولا يمكن هزيمتها"، مُعتبراً أن "
إسرائيل
وصلت إلى طريق مسدود".
وفي بيانٍ له، اليوم الإثنين، جدّد قاسم رفض "حزب الله" التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وقال: "ليعلم أصحاب السلطة أن أداءهم لن ينفع لبنان ولن ينفعهم. لا يمكن للسلطة أن تستمر وهي تفرط بحقوق لبنان وتتنازل عن الأرض وعليها العودة إلى شعبها وأن تكون سلطة الشعب".
ودعا قاسم "السلطة إلى وقف المفاوضات المباشرة وأن تنهج مسار مفاوضات غير مباشرة".
وفي ما يلي نص بيان قاسم:
راهن العدو
الإسرائيلي
بدعم من الطاغوت الأميركي على إنهاء حزب الله ومقاومته الإسلامية والجمهور الملتحم بالمقاومة والعزة والشرف، ولم يترك وسيلة أو إجرامًا أو تآمرًا أو طريقًا إلا وسلكه، فلم يُفلح منذ بداية معركة "أولي البأس" في 23 أيلول 2024 حتى الآن.
كان الرهان المفصلي عند العدو في 2 آذار 2026 فواجهناه بمعركة "العصف المأكول"، فتفاجأ العدو الإسرائيلي ورعاته والمهزومون ومعهم كلّ العالم بصمود المقاومين وبسالتهم وبأسهم، وتنوع أساليب قتالهم وفعاليتها، وإدارة المعركة بقيادة وسيطرة متقنة، والتفاف الناس المميّز حول المقاومة مع تحملهم للنزوح والتضحيات الكبيرة. لقد وصل العدو إلى الطريق المسدود، فهذه المقاومة مستمرة وقوية ولا يُمكن هزيمتها.
في هذا الجو من التضحية والعزة وهزيمة العدو، سارعت السلطة إلى تنازل مجاني مذل، ولا ضرورة له، مُبرّره الوحيد هو الإذعان بلا بدل ولو بمقدار عَفْطَةِ عَنز. نرفضُ التفاوض المباشر رفضًا قطعيًا، وليعلم أصحاب السلطة بأنّ أداءهم لن ينفع لبنان ولن ينفعهم، فما يريده العدو الإسرائيلي الأميركي منهم ليس بيدهم، وما تريدونه منه لن يمنحكم إياه.
المدخل والحل هو تحصيل النقاط الخمس قبل أي أمر من الأمور وهي: إيقاف العدوان برًا وبحرًا وجوًا، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي إلى كلّ قراهم وبلداتهم وإعادة الإعمار.
لا يمكن لهذه السلطة أن تستمر وهي تفرّط بحقوق لبنان وتتنازل عن الأرض وتواجه شعبها المقاوم. على هذه السلطة أن تعود إلى شعبها لتجمعه حولها، فلا تكون سلطة الجزء بل سلطة الشعب، بالتوافق الذي بنى عليه اتفاق الطائف دستورنا الحالي. مسؤوليتها أن تتراجع عن خطيئاتها الخطيرة التي تضع لبنان في دوامة عدم الاستقرار، وهي مسؤولة أن توقف المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي وتعتمد غير المباشرة، وأن تلغي قرارها في ٢ آذار الذي يُجرِّم المقاومة وشعبها أي أكثر من نصف الشعب اللبناني، لتتمكن من متابعة حوار داخلي يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار من دون الخضوع للإملاءات
الإسرائيلية
والخارجية.
تبدأ مقاربة الحل من أنّ المشكلة هي العدوان وأنّ المقاومة ردّ فعل على العدوان وليست سببًا، وأنّ سلاح المقاومة لصدّ العدوان، وهو سلاح دفاعي عن الوجود في هذه المرحلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وانكشاف أهداف العدوان باحتلال لبنان كجزء من إسرائيل الكبرى.
لن نتخلى عن السلاح والدفاع، وقد أثبت الميدان استعدادات المقاومة للملحمة الكربلائية، التضحيات كبيرة لكنها ثمنٌ للتحرير والحياة العزيزة، يتحملها شعبنا اللبناني العظيم مع مقاومته الشريفة كخيار من خيارين: التحرير والعزة أو الاحتلال والذلة، وهيهات منا الذلة. أما دُعاة الاستسلام فعجيبٌ أمرُهم! هم ليسوا مستهدفين، ويدفعون من رصيد غيرهم، ويقبلون بفتات السلطة والمكاسب على حساب إبادة إخوانهم وأهلهم في الوطن واحتلال جزء من لبنان. عودوا إلى الوحدة الوطنية فيربح الجميع ويخسر الأعداء.
لم يكن ليحصل وقف إطلاق النار لولا الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
في محادثات باكستان، وذلك بعد الصمود الأسطوري للمقاومة وشعبها في لبنان. شكرًا لإيران.
لماذا اغتلظت السلطة؟ فلو أتى وقف إطلاق النار من أي وسيط علينا أن نقبل به، ولن يُفاوض أحدٌ عن شروط لبنان للحل إلا لبنان. جاء الأربعاء الدموي الأسود بالعدوان الإسرائيلي على
بيروت
وكل لبنان بـ 200 غارة خلال عشر دقائق، وأكثر من 300 شهيد وشهيدة من المدنيين، وأكثر من 1200 جريح وجريحة، والعدو الإسرائيلي يُبرّر أنّ السلطة
اللبنانية
غير معنية بوقف إطلاق النار! تصدّت السلطة فكان يوم الثلاثاء يوم الخزي والعار في واشنطن في اجتماع مباشر مع العدو، أصدرت بعدها
وزارة الخارجية
الأميركية اتفاقًا تذكر فيه توقيع حكومة لبنان عليه من دون أن تجتمع، وفيه وقف إطلاق النار من جانب لبنان، وإطلاق يد إسرائيل باستمرار العدوان، و"إقرار الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بضرورة كبح أنشطة حزب الله وسائر المجموعات المارقة". لم نسمع تعليقًا من المسؤولين في السلطة! وهل قرّرت السلطة أن تعمل جنبًا إلى جنب مع العدو الإسرائيلي ضد شعبها.
ما زلنا نأمل أن تتراجع السلطة عن خطيئاتها، وليكن معلومًا وبوضوح: هذه المفاوضات المباشرة ومخرجاتها كأنها غير موجودة بالنسبة إلينا، ولا تعنينا من قريب ولا بعيد. نحن مستمرون بمقاومتنا الدفاعية عن لبنان وشعبه، لن نعود إلى ما قبل ٢ آذار، سنرد على العدوان الإسرائيلي، ونواجهه. ومهما هدّد العدو لن نتراجع، ولن ننحني، ولن ننهزم. هدّدوا ما شئتم..
مواضيع ذات صلة
تحضيرات لانطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل ومسعى أميركي لتمديد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
تحضيرات لانطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل ومسعى أميركي لتمديد وقف إطلاق النار
27/04/2026 15:20:31
27/04/2026 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
عون: المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعد وقف إطلاق النار
27/04/2026 15:20:31
27/04/2026 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم في رسالة للبنانيين: المقاومة مستمرة وندعو المسؤولين إلى وقف التنازلات المجانية
Lebanon 24
قاسم في رسالة للبنانيين: المقاومة مستمرة وندعو المسؤولين إلى وقف التنازلات المجانية
27/04/2026 15:20:31
27/04/2026 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس وندعو المسؤولين إلى وقف التنازلات المجانية
Lebanon 24
قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس وندعو المسؤولين إلى وقف التنازلات المجانية
27/04/2026 15:20:31
27/04/2026 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هذا ما فعله "حزب الله" عند الجبهة
Lebanon 24
هذا ما فعله "حزب الله" عند الجبهة
08:15 | 2026-04-27
27/04/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شقق للإيجار في بيروت بأسعار مقبولة
Lebanon 24
شقق للإيجار في بيروت بأسعار مقبولة
08:11 | 2026-04-27
27/04/2026 08:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. عمليات تفجير ذخائر في سحمر ويحمر ومحيطهما
Lebanon 24
بيان من قيادة الجيش.. عمليات تفجير ذخائر في سحمر ويحمر ومحيطهما
08:08 | 2026-04-27
27/04/2026 08:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي أتلف كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة
Lebanon 24
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي أتلف كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة
08:03 | 2026-04-27
27/04/2026 08:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغرو بحث وكتلة "اللقاء التشاوري" في الحرب ومسار المفاوضات
Lebanon 24
ماغرو بحث وكتلة "اللقاء التشاوري" في الحرب ومسار المفاوضات
07:58 | 2026-04-27
27/04/2026 07:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
14:00 | 2026-04-26
26/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
Lebanon 24
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:17 | 2026-04-26
26/04/2026 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
05:54 | 2026-04-27
27/04/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
08:15 | 2026-04-27
هذا ما فعله "حزب الله" عند الجبهة
08:11 | 2026-04-27
شقق للإيجار في بيروت بأسعار مقبولة
08:08 | 2026-04-27
بيان من قيادة الجيش.. عمليات تفجير ذخائر في سحمر ويحمر ومحيطهما
08:03 | 2026-04-27
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي أتلف كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة
07:58 | 2026-04-27
ماغرو بحث وكتلة "اللقاء التشاوري" في الحرب ومسار المفاوضات
07:50 | 2026-04-27
الرافعي طلبت من القائمقامين والبلديات تنظيم عمل راكني السيارات
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
27/04/2026 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
27/04/2026 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
27/04/2026 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
